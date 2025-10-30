LG엔솔, 올해 매출 목표 축소…美 IRA 수혜 감소 예상

LG에너지솔루션이 올해 매출 성장률 목표를 기존 5~10%에서 한 자릿수 중반대로 축소했다.

30일 LG에너지솔루션은 이사회를 열고 경영환경 변화에 따라 주요 경영 계획을 이같이 수정하기로 결의했다고 공시했다.

미국 현지 생산 규모가 감소함에 따라 매출 전망을 조정한 것으로 분석된다. 올해 미국 인플레이션감축법(IRA) 세액공제 수혜 규모도 기존 45~50GWh에서 35~40GWh로 조정했다.

LG에너지솔루션 미시간 홀랜드 공장 전경

실제 이날 GM이 LG에너지솔루션과 합작한 오하이오주 워런 공장, 테네시주 스프링힐 공장 가동을 내년 중반까지 중단한다고 발표해 미국 배터리 생산량이 감소할 전망이다. 오하이오주 워런 공장은 연간 생산능력(CAPA) 35GWh, 테네시주 스프링힐 공장 연간 CAPA는 50GWh다.

지난달 발생한 LG에너지솔루션과 현대차그룹의 미국 조지아주 합작 공장 인력 구금 사태도 영향을 줬을 것으로 보인다. 이에 LG에너지솔루션은 미국 출장 및 공장 4곳의 건설을 일시 중단하는 등 현지 사업에 차질을 겪었다.