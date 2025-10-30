MS, 애저 매출 실적 40% 상승…AI 투자 비용 증가세 '우려'

마이크로소프트가 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 내놨지만, 인공지능(AI) 인프라 확충에 따른 투자 비용 증가로 부담이 커지고 있다.

마이크로소프트는 2026 회계연도 1분기 매출 777억 달러(약 110조9천억원), 주당순익(EPS) 4.13달러(5천895원)을 기록했다고 29일 밝혔다.

이는 전년 동기보다 매출은 18%, EPS는 23% 증가한 수치다. 이는 월가가 예상한 매출 753억3천만 달러(약 107조5천억원), EPS 3.67달러(약 5천238원)를 모두 상회했다.

마이크로소프트가 2026 회계연도 실적을 발표했다. (사진=마이크로소프트)

사업별로는 애저를 포함한 인텔리전트 클라우드 부문 매출이 309억 달러(약 44조1천억원)로 집계됐다. 전년 대비 28% 증가한 수치다. 시장조사기관 스트리트어카운트가 제시한 302억5천만 달러(약 43조1천억원) 예측치를 넘어섰다.

이번 분기 애저 매출도 전년 대비 40% 오르면서 시장 전망치 37%를 웃돌았다.

마이크로소프트는 데이터센터 투자를 포함한 자본 지출이 349억 달러(약 49조8천억원)로, 전 분기 242억 달러(약 34조5천억원)보다 약 44% 늘었다고 밝혔다.

외신은 마이크로소프트가 예상보다 빠른 자본 지출 증가세를 보이고 있다며 비용 부담 우려를 지적했다. 실제 마이크로소프트는 "오픈AI 관련 투자로 인해 순이익이 약 31억 달러(약 4조4천억원) 줄었다"고 밝혔다.

사티아 나델라 마이크로소프트 최고경영자(CEO)는 "전 세계적인 클라우드·AI 인프라 확충과 코파일럿을 비롯한 AI 서비스 확산이 실질적 비즈니스 성과를 내고 있다"며 "다가올 성장 기회를 위해 자본과 인재에 대한 투자를 계속 강화할 것"이라고 컨퍼런스콜을 통해 말했다.