노블로지스, 중기부 '팁스' 선정

노블로지스(대표 정우재)가 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업 지원 프로그램 ‘팁스(TIPS)’에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

노블로지스는 ‘믿고 맡기는 짐 보관 서비스’를 모토로, 수도권 전역에 10개 직영 창고를 운영 중이다. 주력 서비스인 ‘노블스토리지’를 통해 B2C 시장에서 입지를 넓혀왔다. 계약부터 견적, 포장, 운반, 입출고까지 전 과정을 100% 비대면으로 제공하는 프리미엄 보관 서비스다.

팁스 선정에 따라 노블로지스는 향후 2년간 연구개발(R&D) 자금 5억원과 해외 마케팅 및 창업 사업화 자금 2억원을 포함해 최대 7억원 규모의 정부 지원을 받게 된다. 이를 바탕으로 AI 기반 물류 자동화 시스템 고도화 및 글로벌 시장 진출에 박차를 가할 계획이다.

노블로지스의 프리미엄 보관 서비스 ‘노블스토리지’ 창고모니터링 시스템

정우재 노블로지스 대표는 “이번 팁스 선정은 단순 창고 서비스를 넘어, 기술 기반의 스마트 물류 인프라를 새롭게 정의하려는 우리의 비전과 실행력을 인정받은 결과”라며 “AI 자동 적재 시스템을 고도화해 스마트 창고의 통합 운영 체계를 가속화하겠다”고 밝혔다.