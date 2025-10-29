NHN클라우드-티맥스소프트, 공공·DX 시장 공략 '맞손'…日 진출도 가속

NHN클라우드가 티맥스소프트와 함께 공공 클라우드 시장과 디지털 전환(DX) 분야에서의 국산 소프트웨어(SW) 활용 확대에 나선다.

NHN클라우드는 지난 28일 본사 플레이뮤지엄에서 티맥스소프트와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

김동훈 NHN클라우드 대표(왼쪽), 이형용 티맥스소프트 대표 (사진=NHN클라우드)

티맥스소프트는 클라우드 환경에 최적화된 애플리케이션 서버, 비즈니스 프레임워크, 인터페이스 플랫폼, 메인프레임 현대화 서비스 등 DX를 위한 핵심 솔루션을 제공 중이다.

국내외 공공·금융·기업 등 다양한 산업의 디지털 혁신을 지원하고 있다. 최근에는 인공지능(AI) 시대를 맞아 미래 지속 가능한 성장을 위한 AI 프레임워크 개발 비전을 공개한 바 있다.

이번 협약을 기반으로 양사는 공동 협의체를 구성한다. NHN클라우드는 공공 클라우드 사업에 티맥스소프트 솔루션 적용을 적극 확대하고 티맥스소프트는 NHN클라우드에 최적화된 기술과 상품을 제공해 상호 시너지 창출을 추진한다.

아울러 기업·공공·금융 분야 등 전 산업군을 대상으로 공동 마케팅과 프로젝트 수주도 동반 진행할 예정이다.

양사는 일본 시장에서도 메인프레임 현대화 프로젝트를 함께 추진해 현지 기업들의 클라우드 전환을 지원한다. 메인프레임 현대화는 오랜 기간 사용해 온 대형 전산 시스템을 최신 클라우드 기반의 오픈 환경으로 전환해 효율성과 유연성을 높이는 DX 트렌드다.

NHN클라우드는 자사 인프라 경쟁력에 티맥스소프트의 솔루션 기술력을 더해 여러 시스템과 플랫폼이 자유롭게 연결될 수 있도록 보다 개방적이고 확장 가능한 환경으로 전환하는 데 협력할 계획이다.

이형용 티맥스소프트 대표는 "양사가 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 차별화된 핵심 역량을 통해 이룰 DX 사업의 성과가 기대된다"며 "우수한 인프라와 솔루션 간 결합이 고객의 높은 비즈니스 가치 창출로 이어지는 의미 있는 협력이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 "우리의 안정적인 인프라와 티맥스소프트의 검증된 솔루션이 더해져 공공 클라우드와 DX 분야에서 실질적인 경쟁력을 강화할 수 있을 것"이라며 "국내외 고객이 최적의 클라우드 환경을 활용할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.