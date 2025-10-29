엑스엘게임즈, 신작 '더 큐브 세이브 어스' 내년 1분기 출시

엑스엘게임즈(대표 최관호)는 신작 익스트랙션 액션(Extraction Action, 탈출 액션) 게임인 ‘더 큐브, 세이브 어스(THE CUBE, SAVE US)’가 스팀 넥스트 페스트 기간 동안 이용자의 큰 관심과 피드백을 받바탕으로, 핵심 개선 작업에 착수했다고 29일 밝혔다.

‘더 큐브, 세이브 어스’는 이달 스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)에서 최고 동시접속자 수 기준 3위, 글로벌 인기 체험판 순위 톱 8위에 오르며 주목을 받은 작품으로, 긴장감 넘치는 탈출 액션과 독창적인 맵 구성의 게임성으로 호평을 받았다. 스팀 넥스트 페스트 이후 기대감은 계속 이어져 현재는 위시리스트가 15만여개를 넘어서고 있는 것으로 알려졌다.

개발팀은 이용자 의견을 토대로 보다 완성도 높은 게임 경험을 제공하기 위해 스팀의 얼리액세스 오픈 일정을 올해 4분기에서 내년 1분기로 변경하고, 이 기간 동안 게임 최적화와 UI/UX 개선, 서버 안정화 작업을 통한 접속 불안정 현상을 획기적으로 개선한다는 계획이다.

'더 큐브, 세이브 어스' 아트 이미지.

엑스엘게임즈의 박영성 PD는 “플레이어의 의견을 적극 반영해 완성도 높은 게임을 선 보이겠다”라며 “10월 스팀 넥스트 페스트에서 보여준 게이머들의 큰 기대와 성원에 감사드린다”고 밝혔다.