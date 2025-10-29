배경훈 부총리 "전자정부 거버넌스, 11월 관계장관회의서 논의"

[국감2025] 국가AI전략위 관련 TF에서 구체적 방안 논의중

방송/통신입력 :2025/10/29 10:31    수정: 2025/10/29 10:36

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 29일 “국가인공지능전략위원회 관련 TF에서 개선 사항을 준비하고 있고, 11월 예정된 과학기술인공지능관계장관회의에서 (전자정부) 거버넌스 체계를 잘 수립하겠다”고 밝혔다.

배 부총리는 이날 국회서 열린 부처 대상 종합감사에서 조국혁신당 이해민 의원이 국가정보자원관리원 화재에 따른 전자정부 거버넌스 재정립이 필요하다는 질의에 이같이 답했다.

이 의원은 “이명박 정부에서 정보통신부를 공중분해 시키고 전자정부를 행정안전부로 이관하면서 부처간 충돌, 중복, 공백이 발생했다”고 지적했다.

관련기사

이어, “주민등록 등본, 세금신고 등 공공디지털서비스는 일상에 깊이 녹아든 민생 인프라인데 부총리 레벨에서 과감한 규제 개선과 민간 역량을 활용한 안정적인 클라우드를 써야 한다”고 강조했다.

배 부총리는 이에 대해 “공공디지털서비스의 중요성에 대해 잘 인식하고 있다”고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국감2025 전자정부 배경훈 부총리 거버넌스 과학기술정보통신부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

4대 그룹 총수 어벤저스·BTS RM, 경주에 뜬다…'APEC CEO 서밋' 오늘 개막

"오픈AI·앤트로픽 통합"…깃허브, 'AI 에이전트' 중심 플랫폼 진화

"생성형 툴에 대화형 경험"…어도비, AI 혁신 '2대 축' 공개

[영상] "세상에 없던 기술, 경주서 개봉"…놀라움 자아낸 삼성·현대차 기술 뭐길래?

ZDNet Power Center