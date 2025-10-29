배경훈 부총리 "전자정부 거버넌스, 11월 관계장관회의서 논의"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 29일 “국가인공지능전략위원회 관련 TF에서 개선 사항을 준비하고 있고, 11월 예정된 과학기술인공지능관계장관회의에서 (전자정부) 거버넌스 체계를 잘 수립하겠다”고 밝혔다.
배 부총리는 이날 국회서 열린 부처 대상 종합감사에서 조국혁신당 이해민 의원이 국가정보자원관리원 화재에 따른 전자정부 거버넌스 재정립이 필요하다는 질의에 이같이 답했다.
이 의원은 “이명박 정부에서 정보통신부를 공중분해 시키고 전자정부를 행정안전부로 이관하면서 부처간 충돌, 중복, 공백이 발생했다”고 지적했다.
관련기사
- 국정자원 화재 복구율 아직 70%대…공주·대구센터 이전 '가속'2025.10.25
- [기고] 새 술은 새 부대에2024.09.30
- 4대 그룹 총수 어벤저스·BTS RM, 경주에 뜬다…'APEC CEO 서밋' 오늘 개막2025.10.29
- "오픈AI·앤트로픽 통합"…깃허브, 'AI 에이전트' 중심 플랫폼 진화2025.10.29
이어, “주민등록 등본, 세금신고 등 공공디지털서비스는 일상에 깊이 녹아든 민생 인프라인데 부총리 레벨에서 과감한 규제 개선과 민간 역량을 활용한 안정적인 클라우드를 써야 한다”고 강조했다.
배 부총리는 이에 대해 “공공디지털서비스의 중요성에 대해 잘 인식하고 있다”고 말했다.