ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
APEC2025
국감2025
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/10/29 08:35
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇실장급 전보 ▲산업기반실장 김성열
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
4대 그룹 총수 어벤저스·BTS RM, 경주에 뜬다…'APEC CEO 서밋' 오늘 개막
[단독] 반격 나선 한화세미텍, 한미반도체에 HBM용 TC본더 특허침해 소송
"생성형 툴에 대화형 경험"…어도비, AI 혁신 '2대 축' 공개
[영상] "세상에 없던 기술, 경주서 개봉"…놀라움 자아낸 삼성·현대차 기술 뭐길래?
ZDNet Power Center