ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
APEC2025
국감2025
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2025/10/29 06:49
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇서기관 승진 ▲박성열 ▲심보경 ▲이용관 ▲홍석표 ▲우지훈 ▲공두영 ▲박송이 ▲송주화 ▲임승규 ▲정정희
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
국토교통부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
젠슨 황 부른 최태원, 인맥 파워 빛 났다…'CEO 서밋'에 글로벌 리더 총 집결
[단독] 반격 나선 한화세미텍, 한미반도체에 HBM용 TC본더 특허침해 소송
하정우 수석 "소버린AI 경쟁력, 생태계 발전에 달렸다"
최수연 네이버 "AI의 진정한 의미, 더 많은 사람에 혜택 돌아가야"
ZDNet Power Center