[인사] 국토교통부

인사입력 :2025/10/29 06:49

◇서기관 승진 ▲박성열 ▲심보경 ▲이용관 ▲홍석표 ▲우지훈 ▲공두영 ▲박송이 ▲송주화 ▲임승규 ▲정정희

