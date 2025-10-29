[현장] 어도비 맥스 2025, '초협력' 생태계로 혁신 서막…"AI, 크리에이터 전폭 지원한다"

[미국 로스앤젤레스=조이환 기자] 어도비가 구글, 오픈AI 등 빅테크와 손잡고 '인공지능(AI) 초협력' 생태계 구축에 나선다. AI를 크리에이터의 '협업 파트너'로 만들고 창의성의 모든 단계를 지원하겠다는 청사진이다.

어도비는 28일(현지시각) 미국 로스앤젤레스에서 세계 최대 크리에이티브 컨퍼런스 '어도비 맥스 2025'를 개막했다. 이날 첫 기조연설에 나선 샨타누 나라옌 어도비 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "창의성이 AI와 만나 새로운 시대로 접어들고 있다"고 선언했다.

나라옌 CEO는 AI가 단순한 작업 실행 도구가 아닌 '협업 파트너'가 될 것이라는 비전을 제시했다.

어도비가 구글, 오픈AI 등 빅테크와 손잡고 '인공지능(AI) 초협력' 생태계 구축에 나선다 (사진=조이환 기자)

그는 "AI가 명확한 질문을 하고 다단계 워크플로우를 계획한다"며 "개인화된 결과물을 제공하는 시스템으로 진화하고 있다"고 강조했다.

그는 어도비 AI 혁신의 첫 단계로 '구상(Ideation)'을 꼽았다. 나라옌 CEO에 따르면 회사는 '어도비 파이어플라이'를 이미지, 비디오, 오디오까지 아우르는 '원스톱 크리에이티브 워크플로우'의 종착지로 만들 계획이다.

나라옌 CEO는 "상업적으로 안전한 자체 '파이어플라이' 모델은 물론 어도비 앱 내에서 구글(제미나이, 베오, 이마젠), 오픈AI, 플럭스, 런웨이, 마이크로소프트 등 주요 3사 모델을 워크플로우 전환 없이 쓸 수 있게 하겠다"고 말했다.

이어 "'파이어플라이 보드'를 통한 AI 기반 협업도 약속할 것으로, 크리에이터에게 '선택권'을 주는 것이 매우 중요하다"고 역설했다.

두 번째 단계인 '제작(Creation)'은 '어도비 크리에이티브 클라우드'가 맡는다.

나라옌 CEO는 "(어도비 크리에이티브 클라우드의) AI 기능이 포토샵, 일러스트레이터에 깊숙이 통합돼 픽셀 수준의 정밀한 제어를 제공한다"며 "이미 포토샵 베타 사용자 3분의 2가 매일 생성형 AI를 쓴다는 통계가 나왔다"고 공개했다.

샨타누 나라옌 어도비 회장 겸 CEO (사진=조이환 기자)

이어 그는 '어도비 프리미어'의 '생성형 확장' 기능을 예로 들며 AI가 비디오 분야로도 확장되고 있음을 시사했다. 차세대 '대화형 인터페이스'가 반복 작업을 줄여 크리에이터가 비전에 집중하게 도울 것이라는 분석이다.

'제작 및 전달' 단계는 두 갈래로 제시됐다. 나라옌 CEO는 일반 소비자 및 중소기업을 위해 '어도비 익스프레스'를 제시했다. 무엇이든 만들고 어떤 채널에도 게시할 수 있는 단일 '올인원 앱'이라는 설명이다.

더불어 그는 완전히 새로워진 '익스프레스 AI 어시스턴트'를 소개하며 "시나몬 스틱에 줄무늬를 추가해줘" 같은 자연어 프롬프트로 이미지를 재-생성 없이 수정하는 '대화형 편집' 기능을 직접 시연했다.

대기업을 위한 솔루션으로는 '어도비 젠스튜디오'를 꼽았다. 나라옌 CEO는 이 플랫폼이 기업의 워크플로우, 기획, 제작, 자산 관리, 전달, 분석까지 '콘텐츠 공급망' 전체를 자동화하는 원스톱 솔루션이라고 설명했다.

나라옌 CEO는 "우리는 '파이어플라이', '익스프레스', '크리에이티브 클라우드', '젠스튜디오'라는 4가지 기본 플랫폼으로 모든 창의적 과정을 지원한다"고 강조했다.

관련기사

마지막으로 그는 40년간 이어진 '신뢰'를 강조하며 '콘텐츠 자격증명' 이니셔티브를 통한 투명성을 약속했다.

나라옌 CEO는 "기술은 인간의 독창성을 증폭시킬 수는 있지만 크리에이터 고유의 '감정과 인간성'은 결코 복제할 수 없다"며 "미래는 꿈꾸는 자의 것이며 여러분은 창조하기 위해 태어났다"고 밝혔다.