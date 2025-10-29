中 애지봇 "체화된 지능, 중국의 미래 생산력"

“체화된 지능은 중국의 새로운 생산력입니다."

야오 마오칭 애지봇 부사장은 28일 서울 워커힐 호텔에서 열린 '딥스 글로벌 테크콘'에서 로봇 기술을 이같이 표현했다. 그는 체화된 지능을 통해 로봇이 인간의 세계를 이해하고, 산업 생산력으로 이어지는 기술적 진화를 강조했다.

애지봇은 로봇이 물리적 세계를 예측적으로 이해하고 조작할 수 있도록 학습시키는 '월드' 모델을 개발하고 있다. 야오 부사장은 이 모델이 "로봇이 현실 환경에서 행동을 결정할 때 정밀한 기준 역할을 한다"고 설명했다.

야오 마오칭 애지봇 부사장이 28일 '딥스 글로벌 테크콘'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "우리는 로봇을 평가하기 위한 벤치마크를 공개했다"며 "이 벤치마크는 최근 항저우에서 열린 국제로봇시스템학회(IROS) 주간에서 로봇 조작과 월드모델 두 개 부문 챌린지에 활용됐다"고 설명했다.

이 오픈소스 벤치마크는 로봇의 학습과 판단 능력을 객관적으로 검증하기 위한 평가 도구로, 애지봇은 이를 통해 다양한 기관 및 기업과 기술 비교·검증을 진행하고 있다.

야오 부사장은 로봇의 인지 능력에서 센서 기술의 중요성을 강조했다. 그는 "센서가 많을수록 세상을 더 정확히 인식할 수 있다"고 말했다.

그는 "로봇이 인간과 유사한 수준의 정밀함을 가지려면 하드웨어와 소프트웨어, 알고리즘의 일관성이 매우 중요하다"며 "작은 오류라도 시스템 전체에 확대될 수 있기 때문에 자동차 산업 수준의 대량 생산 체계를 갖춰야 한다"고 덧붙였다.

애지봇은 최근 바퀴형 바이오닉 로봇 '애지봇 G2'를 출시했다. G2는 비전 센서와 라이다, 초음파 센서, 듀얼 배터리, 자동 충전 기능을 갖춘 차세대 이동형 로봇이다.

야오 부사장은 G2가 현재 물류 운송, 창고 관리, 조립라인 운반, 상업시설 안내, 보안 점검, 데이터센터 관리, 교육 및 연구 등 다양한 산업 현장에서 활용되고 있다고 설명했다.

야오 부사장은 "체화된 지능은 중국의 새로운 생산력을 의미한다"며 "더 중요한 것은 우리가 전 세계와 함께 탐구하고 있는 완전히 새로운 지능의 영역이라는 점"이라고 말했다.

그는 체화된 지능이 단순한 기술 발전을 넘어, 인류와 산업이 함께 만들어가는 새로운 지능의 시대를 여는 개념이라고 강조했다.