HL로보틱스, 해안건축과 주차로봇 활용 맞손

HL로보틱스는 해안건축과 '지능형 주차시스템 및 효율적인 주차공간 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 피지컬 AI 주차로봇 '파키'를 건물 디자인 단계부터 적용해 공간 효율성과 운영 수익성을 높일 계획이다.

김윤기 HL로보틱스 대표(오른쪽)와 윤세한 해안건축 대표(왼쪽)가 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. (사진=HL로보틱스)

HL로보틱스는 로봇 기술과 주차 운용 솔루션 개발을, 해안건축은 제약 조건 분석 등 한계 시나리오가 포함된 최적 건축 설계 기준을 수립할 예정이다.

관련기사

해안건축은 1990년 설립된 종합 건축사사무소다. 현재 약 1천500명의 전문 인력을 보유하고 있다.

HL로보틱스 관계자는 "로봇 역할에 맞게 건축 구조 자체를 변경할 것"며 "주차면적 최대 30% 확대, 층고 최소화 등 기대효과가 명확하다"고 말했다.