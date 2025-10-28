번개장터, 프리미엄 중고명품관 ‘에디션 원’ 출시

번개장터는 프리미엄 세컨핸드 명품관 ‘에디션 원(EDITION1)’을 공식 출시한다고 28일 밝혔다.

에디션 원은 번개장터가 축적한 검수 기술력과 프리미엄 제품 라인업을 집약한 럭셔리 전문 플랫폼으로, ‘새로운 프리미엄 리세일 경험’을 제안한다.

에디션 원에서 판매되는 모든 상품은 번개장터의 과학 검수 솔루션 ‘코어리틱스’를 통해 정품으로 인증된 제품만 선별된다. 코어리틱스는 고정밀 위조품을 신속·정확하게 판별하는 특허 기술이다. 이 기술은 최근 지식재산처 주최 ‘2025 위조상품 유통 방지 기술 컨퍼런스’에서 공식 발표된 바 있다.

(사진=번개장터)

또한 에디션 원은 최대 28개 세부 항목에 대한 정밀 컨디션 검수 결과를 ‘에디션 원 리포트’로 제공하며, 구매 확정 시 모바일을 통해 정품 인증서와 함께 발급한다. 제품 상태는 수페리얼 새것 수준(Superior)부터 사용감 있음(Dailywear)까지 6단계로 세분화돼, 구매자가 제품의 실제 컨디션을 파악할 수 있도록 했다.

아울러, 7일 이내 간편 반품·환불 시스템을 포함해 전문 컨시어지 케어 서비스를 도입했다. 럭셔리 전문 큐레이터가 다양한 테마에 맞는 상품들을 추천하고, 제품의 스토리를 함께 소개한다.

판매자를 위한 원스톱 위탁 판매 서비스도 운영한다. ▲검수 ▲전문 촬영 ▲판매 응대 ▲마케팅 지원 ▲포장 및 발송까지 전 과정을 에디션 원이 대행하며, 영수증이나 보증서가 없는 상품도 전문가 검수를 통해 정품 인증을 받을 수 있다.

번개장터는 에디션 원 출시을 기념해 대규모 기획전을 진행한다. 오는 31일까지 100만원 이상 구매 시 5만원 즉시 할인과 토스페이로 결제 후 구매 확정 시 5만 토스포인트 적립을 제공해 최대 10만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 이외에도 50만원 이상 구매 시 2만5천원, 30만원 이상 구매 시 1만5천원 할인 쿠폰 등 에디션 원 전용 쿠폰도 제공한다.

번개장터 관계자는 “에디션 원은 럭셔리 제품을 ‘새것 아닌 내것’으로 소유하는 새로운 방식을 제시하는 플랫폼”이라며, “‘가격은 합리적으로, 프리미엄은 그대로’라는 가치 아래 세컨핸드 럭셔리의 질적 혁신을 이끌겠다”고 말했다.