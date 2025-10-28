폭언‧폭행 의혹 배금주 보건복지인재원장, 국감 회피용 사퇴 논란

폭언 및 폭행 의혹이 있는 배금주 한국보건복지인재원장이 국정감사를 보름가량 앞두고 사퇴해 국감 회피용이란 비판이 나오고 있다.

한국노인인력개발원‧한국사회보장정보원‧한국보건복지인재원‧한국장애인개발원‧한국사회복지협의회‧아동권리보장원‧한국자활복지개발원‧중앙사회서비스원 등에 대한 국정감사가 28일 개최됐다.

배금주 원장은 지난 10일 사퇴해 배남용 직무대행이 국감에 나섰다. 그의 임기는 내년 5월 7일까지였다. 더불어민주당 남인순 의원은 “국정감사 시작을 앞두고 돌연 사퇴한 전례는 없는 것으로 안다”라며 “예고 없는 갑작스러운 사임은 국감 회피로 보인다. 너무 무책임한 것 아닌가”라고 지적했다.

(왼쪽부터) 보건복지부 임호근 정책기획관, 더불어민주당 남인순 의원 (사진=국회방송)

남 의원이 보건복지부로부터 제출받은 복지부의 한국보건복지인재원 직권감사 결과에 따르면, 배금주 원장의 폭언 사실이 확인됐다. 남 의원은 “정황상 신체 접촉이 있었던 것으로 보인다”라고 설명했다.

보건복지부는 감사에서 배 원장의 행위는 피해자의 신체‧정신적 고통을 초래한 것으로 인정됐다. 복지부는 기관장의 품위 손상 행위를 했다고 판단했다. 하지만 징계는 ‘경고’에 그쳤다. 피해자는 전 직원 앞에서 배금주 원장의 사과를 요구했지만 이마저도 이행되지 않았다.

복지부 임호근 정책기획관은 “감사자문위원회 판단 결과에 따라 엄중 예고 조치를 했다”라고 해명했다.

이에 남 의원은 “국감을 앞두고 피감 기관장이 여러 문제가 있다고 해서 (사퇴를 한 것은) 국감을 회피한 것으로, 국회를 무시한 행위다”라며 “(사퇴를) 어떻게 복지부가 수용하느냐, 국감을 받게 해야 했다”라고 비판했다.

또 보건복지인재원에서 실시한 조직문화 설문조사에 따르면, ‘여전히 업무적 괴롭힘’을 호소하는 직원이 9명, ‘언어적 괴롭힘’ 6명 등으로 나타났다. 남 의원은 “기관장 경고에 끝나는 것이 아니라 구조적 심각한 문제”라고 우려했다.

재발 방지와 관련해 임 정책관은 “인재원 자체적으로도 수집하고 있고, 인재원을 관리·감독하면서 최대한 재발 방지 체크 및 제도 개선도 추가로 마련하겠다”라고 밝혔다.

남 의원은 “즉시 (대책을) 마련해 의사를 표현한 직원들의 어려움을 토로한 내용도 파악해 시정조치해야 한다”라고 당부했다. 백혜련 의원도 “복지부 산하기관들의 기관장에 대한 내부징계 규정이 없다”라며 복지부에 산하 기관을 전반적으로 검수해 기관장 징계 규정을 마련할 것을 요청했다.

박주민 국회 보건복지위원장도 “내부 감사위원회에서 문제가 있다고 한 사안인데 (복지부가) 서면 경고만 해서 당시에도 문제가 있었다”라며 “(배금주 원장이) 그만두겠다고 하자 (복지부가) 그만둘 수 있게 한 것도 이해가 되지 않는다”라고 지적했다.

임호근 정책관은 “감사자문위원회는 정관이나 감사 규정상에 해임 외에 경고, 중간에 중징계에 대한 규정이 없어 부득이 (경고를 하기로) 결정했다”라고 말했다.

다시 박 위원장은 “국감에 나오도록 해야 하는 것 아니냐”라며 “징계는 가볍게 해놓고 국감 피해서 도망가는 것 같은 사직은 받아들이니까 앞뒤가 안맞고 문제가 있어 보이는 것”이라고 비판했다.