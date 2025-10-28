서울 첫얼음·첫서리 관측…첫얼음 평년보다 6일 빨라

기상청은 28일 서울 송월동 서울기상관측소에서 올해 첫얼음과 첫서리가 관측됐다고 밝혔다.

기상청은 경북권에 한파특보가 발효된 가운데, 우리나라 북쪽의 찬 공기가 남하하고 맑은 날씨로 인한 복사냉각이 더해져 28일 아침 기온은 27일(-0.6~10.1도)보다 1~8도 가량 더 떨어졌고 전국 대부분 지역에서 5도 안팎, 일부 중부내륙은 0도 안팎의 기온 분포를 보이고 있다고 전했다.

28일 7시 기준 서울·인천·수원·대전·청주·북춘천·북강릉·안동 등에서 첫서리, 서울·수원·북춘천·북강릉·안동에서 첫얼음이 관측됐다.

서울 송월동 서울기상관측소에서 관측된 올해 첫얼음(왼쪽)과 첫서리.

서울 첫서리는 지난해보다 9일 빠르고 평년과 같다. 첫얼음은 지난해보다 10일 빠르고 평년보다 6일 빠른 것으로 나타났다.

관련기사

기상청은 28일은 서해상에서 동해상으로 이동하는 고기압 영향을 받아 낮기온이 11~18도로 크게 올라 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 클 것이라며 급격한 기온변화로 인한 출근길 보온과 건강관리에 각별히 유의할 것으로 당부했다.

기상청 관계자는 “29일은 고기압권 내에서 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고 바람도 약간 가앟게 불어 체감온도는 더욱 낮아 추울 것”이라며 “전국 내륙에 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳도 있겠으니 수확철 농작물 관리에 유의해야 한다”고 전했다.