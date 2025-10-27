[인사] 개인정보보호위원회

인사입력 :2025/10/27 19:48

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

 ◆과장급 전보

▲ 개인정보정책국 데이터안전정책과장 양수연

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
개보위

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[르포] "어서오세요"…APEC 앞둔 경주, 손님 맞을 채비 끝

얀 르쿤 "5년 내 LLM 한계…AI의 다음 혁명은 월드 모델"

"로봇이 택배 문앞 배달…일본서 통했다"

코스피, 사상 첫 4000대 마감…코스닥도 900선 탈환

ZDNet Power Center