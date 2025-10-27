에이피알, 메디큐브 X ‘짱구는 못말려’ 한정판 스킨케어 출시

글로벌 뷰티 기업 에이피알(대표 김병훈)은 27일 메디큐브 온라인 공식몰을 통해 ‘짱구는 못말려’의 주인공인 짱구와 흰둥이 캐릭터와 협업한 스킨케어 제품을 선보였다고 밝혔다.

이번 협업 제품은 메디큐브의 주요 스킨케어 라인인 ‘제로모공패드’, ‘딥 비타 C 패드’, ‘레드 석시닉 애씨드 필링 패드’ 등 토너패드 3종과 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 ‘부스터 프로’, ‘부스터 프로 미니 플러스’ 등으로 구성됐다. 토너패드 3종은 10월 27일, ‘부스터 프로’ 짱구 에디션은 10월 28일 메디큐브 온라인 공식몰에서 순차적으로 공개되며, ‘부스터 프로 미니 플러스’는 11월 중 추가 공개 예정이다. ‘부스터 프로 미니 플러스’를 제외한 제품군은 사전 예약 판매를 거쳐 11월 3일 정식 출시될 예정이다.

메디큐브 짱구 스킨케어 에디션

그동안 다양한 캐릭터 IP와 협업 제품을 선보이며 소비자 접점을 늘려온 에이피알은 이번 협업에서도 완성도 높은 결과물을 선보였다. 먼저 메디큐브 토너패드 3종의 본품 용기와 패키지에 짱구와 흰둥이 일러스트를 적용해 캐릭터 고유의 유쾌한 감성을 시각적으로 구현하는 등 디자인 완성도를 더해 제품 차별성을 높였다. 또한 제품 구매 고객에게는 다양한 모습이 담긴 짱구 스티커 1매와 짱구 랜덤 피규어 1종을 함께 제공해 한정판 제품의 소장 가치를 한층 강화했다.

이번 짱구 에디션에 포함된 메디큐브 토너패드 제품군은 브랜드의 대표 스킨케어 라인 중 하나로, 이를 포함한 토너패드 전 제품군은 지난 3월 말 기준 글로벌 누적 판매량 1000만 개를 기록했다. 이 중 절반 이상이 해외에서 판매될 정도로 K-뷰티를 대표하는 글로벌 인기 제품군으로 자리 매김 중이며, 특히 대표 제품인 ‘제로모공패드’는 미국 아마존 ‘뷰티 & 퍼스널 케어(Beauty & Personal Care)’ 카테고리 상위권을 지속 유지하는 등 글로벌 시장에서도 제품 경쟁력을 입증했다.

메디큐브 에이지알의 대표 뷰티 디바이스 ‘부스터 프로’와 ‘부스터 프로 미니 플러스’ 역시 짱구 캐릭터 디자인을 적용한 특별 한정판으로 새롭게 출시된다. ‘부스터 프로’의 헤드케이스와 본체, 패키지 전반에 짱구 일러스트를 입혀 유쾌한 감성을 더했으며, 구매 시 짱구 스티커 2종, 흰둥이 옷을 입은 짱구 피규어, 짱구 세안 밴드로 구성된 특별 구성이 함께 제공된다.

‘부스터 프로’는 지난 9월 기준 누적 판매량 200만 대를 돌파한 글로벌 인기 제품으로 광채, 탄력, 볼륨, 모공 관리 등 6가지 피부 관리 기능을 제공하는 토탈 스킨케어 디바이스이며, ‘부스터 프로 미니 플러스’는 핵심 부스터 기능에 집중해 접근성을 높인 버전이다. 이번 짱구 에디션은 ‘부스터 프로’의 다섯 번째, ‘부스터 프로 미니 플러스’의 두 번째 캐릭터 IP 협업 제품으로, 이전 협업 에디션들이 큰 호응을 얻은 만큼 소비자 접점을 확장할 계획이다.

에이피알 관계자는 “전 세대에게 친숙한 글로벌 캐릭터 IP를 활용해 메디큐브 주요 제품군의 브랜드 경험을 확장하는 것이 협업 제품 출시의 핵심 목표”라며 “제품의 본래 가치에 캐릭터의 매력을 더한 협업 에디션을 통해 다양한 소비자층과의 접점을 강화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.