무신사 트레이딩, 영등포 타임스퀘어에 디키즈 첫 숍인숍 매장 개소

무신사는 브랜드 비즈니스 전문 자회사 무신사 트레이딩이 공식 유통하는 글로벌 워크웨어 브랜드 디키즈가 서울 영등포 타임스퀘어 3층에 신규 매장을 선보인다고 27일 밝혔다.

지난 24일 문을 연 영등포 타임스퀘어점은 디키즈가 선보이는 첫 숍인숍 형태의 매장이다. 지난해 3월 서울 성수동에 오픈한 ‘디키즈 성수’를 잇는 두 번째 오프라인 거점이다.

영등포 타임스퀘어점은 디키즈의 대표 상품과 함께 2025년 가을·겨울 시즌 신제품을 선보인다. 이달 17일 공개된 디키즈와 서브컬처 기반 패션 브랜드 ‘트레셔’의 협업 컬렉션도 함께 판매된다.

영등포 타임스퀘어 내 디키즈 매장. (사진=무신사)

매장 출범을 기념해 내달 7일까지 특별 기획전이 진행된다. ▲빅로고 롱슬리브 ▲아이젠하워 재킷 ▲빅로고 니트 등의 상품을 한정 수량으로 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 특히 ▲디키즈 × 트레셔 협업 제품을 구매한 고객에게는 콜라보 비니를 선착순으로 증정한다.

무신사 트레이딩 관계자는 “영등포 타임스퀘어점을 시작으로 주요 상권을 중심으로 디키즈 숍인숍 매장을 점차 확대해 나갈 예정”이라며 “워크웨어 브랜드의 헤리티지와 오리지널리티를 경험할 수 있는 오프라인 공간을 통해 고객 접점을 강화해나갈 것”이라고 말했다.