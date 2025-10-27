"애플, 지도 앱에 검색 광고 추진…소비자 반발 우려도"

애플이 2026년부터 애플 지도에 검색 광고 기능을 도입하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 26일(현지시간) 보도했다.

블룸버그 마크 거먼은 파워온 뉴스레터를 통해 애플이 iOS에 더 많은 광고를 도입하려는 계획이 점점 탄력을 받고 있으며, ‘지도 앱’이 그 다음 순서가 될 것이라고 밝혔다.

애플이 내년부터 애플 지도에 검색 광고를 도입할 수 있다는 소식이 나왔다. (사진=미국 씨넷)

보도에 따르면, 이 프로젝트는 음식점을 비롯해 광고 비용을 지불하는 업체들의 정보를 더 눈에 띄게 노출하는 것을 골자로 한다.

거먼은 이 시스템이 검색어 결과에서 비용을 지불할 경우 상위에 노출해주는 앱스토어의 검색 광고와 유사하다고 설명했다. 또, 애플은 인공지능(AI)을 활용해 구글 등 경쟁사의 유사 서비스보다 더 나은 인터페이스 기반으로, 보다 관련성이 높고 유용한 결과를 제공하려는 접근법을 취하고 있는 것으로 알려졌다.

다만, 마크 거먼은 이러한 조치가 소비자들의 반발을 불러일으킬 위험이 있다고 경고했다.

한편, IT매체 나인투파이브맥은 구체적인 일정이 아직 확정되지 않았으나, 이 기능이 내년 봄 출시될 가능성이 있으며 iOS26.4나 iOS26.5에 포함될 가능성이 높다고 전했다.