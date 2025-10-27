"애플, 지도 앱에 검색 광고 추진…소비자 반발 우려도"

애플이 2026년부터 애플 지도에 검색 광고 기능을 도입하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그 통신이 26일(현지시간) 보도했다.
블룸버그 마크 거먼은 파워온 뉴스레터를 통해 애플이 iOS에 더 많은 광고를 도입하려는 계획이 점점 탄력을 받고 있으며, ‘지도 앱’이 그 다음 순서가 될 것이라고 밝혔다.
보도에 따르면, 이 프로젝트는 음식점을 비롯해 광고 비용을 지불하는 업체들의 정보를 더 눈에 띄게 노출하는 것을 골자로 한다.
거먼은 이 시스템이 검색어 결과에서 비용을 지불할 경우 상위에 노출해주는 앱스토어의 검색 광고와 유사하다고 설명했다. 또, 애플은 인공지능(AI)을 활용해 구글 등 경쟁사의 유사 서비스보다 더 나은 인터페이스 기반으로, 보다 관련성이 높고 유용한 결과를 제공하려는 접근법을 취하고 있는 것으로 알려졌다.
관련기사
- 애플, 유럽서 ‘앱 추적 투명성’ 기능 중단 검토…"격렬한 로비 탓"2025.10.26
- 아이폰18 다음 모델 19 아니라고?…아이폰20 '유력'2025.10.24
- ‘2나노 A20칩' 원가 급등…아이폰18, 가격 크게 오를까2025.10.24
- "아이폰 에어 생산량 80% 감축"…왜 실패했나2025.10.23
다만, 마크 거먼은 이러한 조치가 소비자들의 반발을 불러일으킬 위험이 있다고 경고했다.
한편, IT매체 나인투파이브맥은 구체적인 일정이 아직 확정되지 않았으나, 이 기능이 내년 봄 출시될 가능성이 있으며 iOS26.4나 iOS26.5에 포함될 가능성이 높다고 전했다.