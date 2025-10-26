한일 6G 통신 협력 가속화...AI-RAN 공동개발

한국과 일본의 차세대 통신 기술 협력이 가속화된다. 삼성전자와 소프트뱅크가 AI-RAN 공동개발 협약으로 6G 주도권을 가져가겠다는 전략이다.

양사의 협약에 따르면 7GHz 대역 주파수에서 6G 통신 필드 테스트를 진행키로 했다. 삼성의 기지국 구현 기술과 소프트뱅크의 네트워크 구축 전문성을 더한다.

AI 무선접속망에 대한 개념 검토에도 돌입한다. 가상화 무선망(vRAN) 소프트웨어 구조의 최하위 계층에 AI 활용 효과를 중점적으로 살핀다는 계획이다.

또 AI와 무선망을 같은 하드웨어에서 효율적으로 활용하기 위한 AI-RAN 오케스트레이터 아키텍처를 설계하기로 했다.

사진_클립아트코리아

AI 기반의 대규모 통신 모델(LTM)을 활용해 네트워크 최적화 플로우 혁신에도 힘을 모은다.

6G 표준화와 함께 네트워크 지능화에 양사가 협력하기로 하면서 동북아 지역의 차세대 네트워크 주도권을 갖겠다는 의미로 평가받고 있다.

특히 AI-RAN 6G 진화를 핵심 기술로 꼽힌다.

기지국과 서버 사이의 데이터 트래픽을 실시간으로 처리해 통신 품질을 높이고 지연 속도를 줄여 네트워크 용량을 크게 높일 수 있다는 기대가 나온다.

아울러 네트워크 운영 측면과 함께 이용자 측면에서도 서비스 품질을 끌어올릴 수 있다.