日소프트뱅크, AI RAN으로 업링크 처리 30% 향상

소프트뱅크가 통신망에 AI를 적용한 AI RAN 기술 연구 과정에서 개발한 새로운 아키텍처를 시연하면서 5G 처리 속도가 30%나 향상됐다는 결과를 발표해 이목을 끈다.

소프트뱅크는 3GPP 5G 표준 규격을 따르면서 실제 무선 환경에서 성능을 이끌어낸 점을 강조했다.

즉 AI RAN을 개념검증 단계에서 실질적 구현 단계로 끌어올렸다는 것이다.

앞서 신경망 형태의 네트워크 구성으로 기존 신호 처리 방식과 비교해 업링크 처리 속도를 20% 개선했다는 결과를 내놨는데, 이번에는 트랜스포머 기반 아키텍처로 실사용 환경에서 GPU를 활용해 업링크 속도를 30% 향상하고 초저지연 성능도 구현했다는 게 회사 측의 설명이다.

소프트뱅크는 “AI RAN의 일질적인 적용을 위해 가장 중요한 기술적 과제는 고성능 모델을 활용해 품질을 개선하면서도 1ms 미만의 실시간 처리를 만족시켜야 한다”며 “핵심 프로세스만 집중적으로 다루는 경량 트랜스포머 기반 아키텍처를 개발해 레이턴시와 최대 AI 성능을 동시에 달성했다”고 밝혔다.