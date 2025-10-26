마이크로소프트, 윈도11 '미리보기' 기능 일부 제한

마이크로소프트가 이달 중순 배포한 윈도11 보안 업데이트로 탐색기에 포함된 '미리보기' 기능을 일부 제한했다. 악성코드가 포함된 파일이 자동으로 열려 소비자가 피해를 입는 일을 미리 막기 위해서다.

마이크로소프트는 최근 업데이트된 고객지원 문서에서 "올해 10월 14일 이후 배포된 업데이트를 적용하면 인터넷에서 받은 파일의 미리 보기 기능이 제한된다"고 26일 밝혔다.

이어 "이번 조치는 안전하지 않은 파일을 미리보기로 열어볼 때 윈도 운영체제 인증관련 정보가 유출되는 것을 예방하기 위한 것"이라고 부연했다.

예를 들어 공격자들이 미리 설계한 HTML 태그가 포함된 파일을 미리보기 기능으로 열어볼 경우 보안 관련 정보가 유출될 우려가 있다는 것이 마이크로소프트 설명이다.

윈도11 운영체제는 이번 업데이트로 인터넷에서 다운로드 한 모든 파일의 미리보기 기능을 제한한다. 다운받은 파일에서 미리보기 기능을 실행하면 "이 파일은 컴퓨터에 해로울 수 있으며 파일의 출처와 내용물을 신뢰한다면 열어보라"는 메시지가 나타난다.

마이크로소프트는 이런 제한을 이용자가 직접 해제할 수 있는 방법도 안내했다. 파일 아이콘 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 '등록정보'에서 이런 보호조치를 해제할 수 있다.

단 제한 해제도 바로 적용되지 않으며 PC를 재부팅해 윈도 운영체제에 다시 로그온 한 다음 풀린다.