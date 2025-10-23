신세계맨즈컬렉션 출시...신세계라이브쇼핑서 25일 첫 방송

신세계라이브쇼핑이 본격적인 가을 시즌을 맞아 새로운 남성 브랜드 SHINSEGAE MEN’S COLLECTION(신세계맨즈컬렉션)을 선보인다고 23일 밝혔다. 첫 방송은 오는 25일 저녁 6시 30분이다.

신세계맨즈컬렉션은 신세계만의 감성을 담아 완성한 남성 비즈니스 캐주얼이다. 신세계백화점이 최초로 만든 브랜드로 신세계라이브쇼핑이 라이선스를 통해 재구성했으며, 글로벌 패션 기업인 신세계인터내셔날이 직접 디자인했다.

‘기본에 충실한 옷’이라는 브랜드 철학을 전 제품에 반영해, 불필요한 장식이나 화려한 디자인은 배제하고, 고급 소재와 차별화된 패턴을 활용해 실용성과 품질의 균형을 맞췄다. 이번 시즌에는 캐시미어와 울을 소재로 한 4종류의 상품을 먼저 선보인다.

맨즈컬렉션메인

첫 방송에서는 캐시미어 재킷과 팬츠를 소개한다. 나이에 상관없이 누구에게나 잘 어울리는 제품으로 재킷을 15만9천원, 팬츠 2종을 10만9천원의 합리적인 가격에 판매한다. 신세계맨즈컬렉션은 신세계라이브쇼핑의 방송과 앱뿐 아니라 신세계인터내셔날의 신세계V에서도 만나볼 수 있다. 향후 판매처를 신세계의 다양한 온/오프라인 채널로도 확장해 고객 접점을 극대화할 계획이다.

신세계라이브쇼핑은 신세계의 이름에 걸맞은 남성복을 만들기 위해 약 1년 동안 꾸준히 준비해 왔다.

신세계인터내셔날의 전문가들과 협업해 기존 홈쇼핑의 히트상품과 맨온더분의 주요 상품을 면밀히 분석하고, 고객의 필요를 반영해 상품을 기획했다. 또 최신 트렌드를 반영하는 한편 생산과정의 비효율도 적극 제거해 가격, 품질, 활용도 등 다양한 요소에서 고객 만족도를 높인 제품을 완성했다.

또 정상급 남성 쇼핑호스트 이민웅이 셀러를 넘어 브랜드 매니저로서 참여했다. 15년간 수많은 남성복을 판매한 경험을 살려 소재, 색상, 패턴, 가격 등 브랜드 기획 전 과정에 고객의 목소리를 냈으며, 그 이야기를 방송에서 직접 전달할 예정이다.

관련기사

이번 신세계맨즈컬렉션 론칭은 신세계라이브쇼핑이 꾸준히 추진하고 있는 ‘신세계 단독 상품’ 전략의 연장선이다. 신세계라이브쇼핑은 블루핏, 에디티드 등 여성패션을 시작으로 조선호텔과 협업해 만든 20여 종류의 프리미엄 HMR, 울릉도와 협업한 크루즈 상품, 키아이디 에센스 등 신세계에서만 볼 수 있는 차별화된 상품을 선보여 왔다.

신세계라이브쇼핑 상품2담당 강성준 상무는 “신세계맨즈컬렉션은 고객의 구매 패턴과 리뷰 데이터를 정밀히 분석해 만든 브랜드로, 신세계의 색깔이 가장 강하게 드러나는 남성 브랜드다. 좋은 품질과 합리적인 가격을 동시에 갖춘 브랜드로 성장시키겠다”고 밝혔다.