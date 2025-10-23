中, 세계 최고속열차 시속 450㎞ 주행…"서울-부산 한 시간에"

중국이 세계에서 가장 빠른 고속열차 시험 운행에 성공했다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

중국은 세계 최고 속도를 자랑하는 신형 고속열차 ‘CR450’ 푸싱(复兴) 열차의 시험 운행을 시작했다. 중국 관영매체 CCTV에 따르면, 이 열차는 ‘상하이–충칭–청두’ 고속철도 노선 시험 운행에서 시속 450㎞를 기록했다.

시험 운행을 하고 있는 CR450 열차 (출처=차이나미디어그룹)

작년 11월 공개된 CR450 시제품은 최고 시속 400㎞ 주행이 가능한 것으로 알려졌다. 이후 지속적인 테스트를 거치면서 성능을 향상시켜 왔다. 이번 시험 운행으로 이전 모델인 CR400 푸싱 열차의 시속 350㎞ 기록을 크게 넘어섰다. 이 속도는 기존 고속열차보다 시속 100㎞ 이상 빠른 것이다.

현재 CR45은 상업 운행에 앞서 마지막 시험 단계에 있으며, 상업 운행 허가를 받기 전에 60만㎞ 주행을 완료해야 한다. 해당 열차는 중국 국영철도그룹이 주도하고, 국영 열차 제조업체 중국중차(CRRC) 산하 두 제조사가 공동 개발했다.

이 프로젝트는 2021년 중국 국영철도그룹이 시작해 평가 단계를 거쳐 2026년에 상업 운행을 시작할 예정이다.

CR450은 이 같은 초고속 주행을 실현할 수 있었던 이유는 공기저항을 줄인 혁신적 설계 덕분이다. 노즈콘 길이를 기존 12.5m에서 15m로 늘리고 차체 높이도 낮춘 데다 바퀴 구조를 완전히 감싸는 스커트 패널을 적용해 바퀴 노출을 최소화했다. 이로써 공기 저항을 약 22% 감소시켰고 전체 무게도 약 55톤 가벼워졌다. 개발진은 “공기 저항 감소를 최우선 과제로 삼았다며, 이는 극적인 가속력 달성에도 도움이 됐다”고 설명했다.

관련기사

그 결과 CR450은 정지 상태에서 시속 350km까지 4분 40초 만에 가속할 수 있다. 이는 기존 푸싱 열차의 6분 20초에 비해 100초 더 빠른 기록이다.

CCTV는 중국이 이런 발전을 현대적 혁신을 향한 중요한 단계로 보고 있다고 밝혔다. 또, "최근 시험 운행은 CR450이 상업 운행 단계에 진입하기 위한 마지막 단계”라며, “중국 고속철도의 기술력이 ‘중국 제조(製造)’에서 ‘중국 창조(創造)’로 도약하고 있음을 상징하는 이정표가 될 것”이라고 평가했다.