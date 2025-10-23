AI보안 이로운앤컴퍼니, KB인베스트먼트서 프리A 20억 투자 유치

생성형 AI 보안 전문기업 이로운앤컴퍼니(대표 윤두식)는 지난 8월 KB인베스트먼트로부터 프리A(Pre-A) 라운드 투자 20억 원 유치에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 투자를 단독으로 진행한 KB인베스트먼트는 "생성형 AI 도입이 급속도로 확산되면서 정보 유출과 무분별한 AI 사용이 기업의 핵심 과제로 부상했다"며 "이로운앤컴퍼니는 AI 사용 통제부터 실시간 보안, 감사 추적까지 통합적으로 제공하는 차별화된 거버넌스 솔루션으로 시장을 선도할 것으로 기대한다"고 말했다.

이로운앤컴퍼니 핵심 솔루션인 '세이프엑스(SAIFE X)'는 공공기관 및 기업의 안전한 AI 활용을 위한 통합 거버넌스 솔루션이다. 기업이 승인한 AI만 선별적으로 사용할 수 있게 관리, 업무 생산성을 극대화하는 동시에, 프롬프트 보안 기술로 개인정보와 기밀정보를 실시간으로 탐지·차단한다.

모든 AI 사용 이력에 대한 모니터링과 감사 추적 기능을 제공해 강력한 보안 가시성을 확보할 수 있다. 현재 리테일·대학·IT보안 등 다양한 산업군의 기업들이 도입, 실제 운영하고 있으며, 고객사들로부터 기술력과 실용성을 모두 갖춘 완성도 높은 솔루션으로 평가받고 있다고 회사는 밝혔다.

윤두식 이로운앤컴퍼니 대표는 "생성형 AI가 기업 필수 인프라로 자리 잡으면서 '어떻게 안전하게 사용할 것인가'가 가장 중요한 화두가 됐다"며 "세이프엑스는 단순한 보안 솔루션을 넘어 기업이 AI를 전략적으로 활용하고 관리할 수 있는 통합 거버넌스 플랫폼"이라고 강조했다. 이어 "이번 투자를 바탕으로 제품 고도화와 시장 확대에 속도를 내 AI 거버넌스 분야의 선도 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.