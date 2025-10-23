LGU+ AI 기술 ‘익시젠’, 글로벌 AI 학회서 인정 받아

LG유플러스는 자체 개발한 생성형 AI 기술 ‘익시젠’ 관련 논문이 국제 자연어처리(NLP) 학회인 ‘EMNLP 2025’에 채택됐다고 23일 밝혔다.

이 학회는 국제언어학회(ACL) 산하에서 주관하는 세계 3대 자연어처리 학회 중 하나로, 글로벌 빅테크 기업과 주요 연구기관의 최신 AI 연구 성과를 심사·평가한다.

LG유플러스가 제출한 논문은 ‘도메인 특화 학습을 통한 산업 특화 소형 언어모델 고도화(ixi-GEN: Efficient Industrial sLLMs through Domain Adaptive Continual Pretraining)’로, 소형 언어모델(sLLM)의 효율과 품질을 동시에 높이는 새로운 접근법을 제안했다. 산업 데이터를 지속적으로 학습하면서도 범용 언어 능력을 유지할 수 있는 ‘도메인 특화 학습(DACP)’ 기법을 활용해 높게 평가 받은 것으로 분석된다.

기존 sLLM 모델은 특정 산업 환경에 맞게 학습할 경우 일반 언어에 대한 이해력은 떨어지고, 범용 성능을 유지할 경우 산업 적합도가 낮아지는 한계가 있었다. 이에 LG유플러스는 DACP를 통해 산업 데이터와 일반 데이터를 균형 있게 학습하는 방법을 고안했다.

회사는 실제 적용 결과, 통신·금융 분야에서 기존 모델보다 성능이 크게 개선됐으며, 초거대 AI가 아니더라도 소형 모델로 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 수준의 품질을 확보할 수 있음을 확인했다고 밝혔다.

LG유플러스는 익시젠 고도화를 위해 기술을 연구하고 적용해 나갈 방침이다.

한영섭 LG유플러스 AI테크랩장은 “이번 논문 채택은 LG유플러스의 산업형 AI 기술이 세계적으로 학문적 검증을 받았다는 점에서 의미가 크다”며 “산업 현장의 문제를 해결하는 실용적인 AI 연구를 통해 한국형 AI의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.