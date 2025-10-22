쿠팡, 대구 '2025 미래혁신기술박람회'서 유통·물류 혁신 알린다

쿠팡이 22일 대구 엑스코에서 개막한 '2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)'에 참가해 '쿠팡의 AI·로보틱스가 만드는 유통·물류 혁신'을 주제로 부스를 운영한다고 밝혔다.

2025 미래혁신기술박람회는 기술 전시회로, 올해는 국내외 585개 기업이 참여해 AI 시대의 미래 비전을 제시한다. 쿠팡은 최첨단 AI와 로보틱스 기술력이 뒷받침된 로켓배송 역량과 노하우를 알릴 계획이다.

쿠팡은 이번 전시 부스에서 로켓배송의 핵심 동력인 자동화 물류 기술과 운영 사례를 집중 소개한다. 수백 개 상품이 진열된 선반을 통째로 옮기는 '무인운반로봇'과 상품 상자를 스스로 운반하는 '자율이동로봇', 상품을 배송지별로 빠르게 분류하는 '소팅 봇', 무거운 상품을 들어 올리는 '무인지게차', 상품 포장을 돕는 '로보틱 배거' 등 실제 쿠팡 물류센터에서 운영 중인 다양한 로봇 기술과 작동 원리를 생생하게 선보인다.

22일 대구 엑스코에서 개막한 FIX 2025에 설치된 쿠팡 부스 모습

쿠팡은 AI·로보틱스 기술을 기반으로 한 물류 인프라를 전국으로 확대해 2027년까지 '전국민 100% 무료 로켓배송'을 구현한다는 목표를 추진 중이다. 이를 위해 지금까지 수조 원을 투자한 데 이어, 2026년까지 3조원 이상을 추가로 투자해 지역 물류 인프라를 확충할 계획이다.

쿠팡 관계자는 "기술 투자를 통해 고객에게는 지금껏 경험하지 못한 서비스를, 직원에게는 더 안전하고 스마트한 근무 환경을 제공하며 기술이 모두를 위한 발전으로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.