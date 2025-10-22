에이피알, 미용기기 ‘에이지알’ 전 세계에 500만대 팔렸다

에이피알의 미용 기기 브랜드 ‘메디큐브 에이지알(AGE-R)’이 글로벌 누적 판매 500만 대를 기록했다. 2021년 3월 첫 번째 제품인 ‘더마 EMS 샷’ 출시 이후 약 4년 6개월 만의 성과다.

22일 에이피알에 따르면 지난달 기준 메디큐브 에이지알의 글로벌 누적 판매량은 500만대를 돌파했다. 지난 6월 400만 대를 기록한 뒤 3개월 만에 100만 대가 추가 판매되는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다. 주력 제품인 ‘부스터 프로’는 같은 기간 글로벌 누적 판매 200만 대를 돌파하며 브랜드 전체 성장세를 견인했다.

이는 에이피알의 뷰티 디바이스 사업 관련 선제적 투자와 체계적 구조화에 집중해 온 노력의 결과라는 설명이다.

메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 판매 성장 그래프. (제공=에이피알)

에이피알은 2023년 10월 ‘부스터 프로’ 출시를 기점으로 자체 생산 공장인 ‘에이피알팩토리’를 가동하며, 국내 뷰티 기업 중 최초로 ‘기획-연구개발-생산-유통’ 전 과정을 아우르는 뷰티 디바이스 밸류체인 내재화를 완성했다.

이를 통해 제품 품질과 생산 효율을 강화하는 한편, 안정적인 공급망을 기반으로 글로벌 시장 진출을 가속화했다. 이후 ▲울트라 튠 40.68 ▲하이 포커스 샷 ▲부스터 프로 미니 ▲부스터 진동 클렌저 ▲부스터 프로 미니 플러스 ▲하이 포커스 샷 플러스 등 라인업을 지속 확장하며 소비자 만족도를 높였다.

해외 시장에서도 두드러진 성과를 보이고 있다. 에이지알 디바이스의 글로벌 누적 판매 500만 대 중 해외 매출 비중은 절반을 넘어섰으며 미국과 일본 시장에서의 성장세가 뚜렷했다.

미국에서는 울타 뷰티(ULTA) 등 주요 리테일 채널 입점을 계기로 판매가 대폭 확대됐고, 일본 역시 K-뷰티 인기에 힘입어 매출이 급증했다.

일본 내에서는 큐텐 재팬(Qoo10) 등 온라인 플랫폼과 함께 드럭스토어, 버라이어티숍 등 오프라인 유통망까지 확장되며 전반적인 성장세를 견인했다.

에이피알은 향후 국내외 소비자 접점 강화에도 박차를 가할 계획이다. ‘스페이스 도산’ 등 국내 플래그십 운영을 강화하고 세계 최대 가전 박람회 CES 참가와 글로벌 주요 도시에서의 팝업 행사 개최 등 다양한 브랜드 경험 기회를 지속적으로 확장해 나갈 방침이다.

에이피알 관계자는 “뷰티 디바이스 기획부터 생산, 판매까지 전 과정을 자체적으로 수행하며 품질 경쟁력을 확보한 결과 500만 대 판매라는 의미 있는 성과를 달성했다”며 “앞으로도 혁신 기술과 안전성을 기반으로 글로벌 시장에서 신뢰받는 K-뷰티 대표 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.