"6천만원 잡아라"…SOOP, 한 달간 ‘스타대학리그’ 진행

SOOP은 프릭업 스튜디오에서 열리는 조지명식을 시작으로 내달 23일 상암 SOOP 콜로세움 오프라인 결승전까지 약 한 달간 ‘SOOP 스타대학리그’를 진행한다고 22일 밝혔다.

총 상금 6천만원 규모로 진행되는 이번 시즌은 13개 스타대학 크루와 300여 명의 스트리머가 참여한다.

‘스타 대학대전’은 프로게이머 출신 스트리머와 일반 스트리머가 한 팀을 이뤄 경쟁하는 리그다. 프로게이머 출신 스트리머들이 ‘총장’이나 ‘교수’로 초보 스트리머들을 직접 코칭하며 실력별로 티어를 나눠 대결을 펼친다.

(사진=SOOP)

‘스타 대학대전’은 2021년 8개 팀이 참여한 공식 리그 ‘스케스–스타대학’으로 시작해, 매 시즌 참여 규모를 확대해 왔다. 초창기 4개로 구분되던 티어는 현재 1티어부터 8티어까지 세분화됐으며, 입문자 대상의 ‘베이비(Baby)’ 티어와 프로게이머 출신이 속한 ‘조커(Joker)·킹(King)·잭(Jack)’ 티어까지 추가됐다.

특히, ‘스타 대학대전’은 지난 시즌에는 누적 시청자 1천만 회를 기록하기도 했다. 이번 시즌은 리그 규모와 운영 체계를 강화해 참가자층과 시청자층 모두에서 안정적인 관심을 이어갈 전망이다.

이번 대회에는 ▲뉴캣슬(기뉴다) ▲늪지대(쌍디) ▲엠비대(마예준) ▲케이대(케이) ▲흑카데미(흑운장) ▲YB(염보성) ▲수술대(정중만) ▲씨나인(철구) ▲와플대(와이퍼) ▲이노대(김인호) ▲정선대(박퍼니) ▲츠캄몬스타즈(김윤환) ▲JSA(시조새) 등 총 13개 팀이 참여한다. 조별예선부터 4강까지는 온라인으로, 결승전은 상암 SOOP 콜로세움에서 오프라인으로 진행된다.