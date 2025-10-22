오픈AI, 웹브라우저 '챗GPT 아틀라스' 공개…구글 크롬에 정면 도전

오픈AI가 첫 인공지능(AI) 기반 웹브라우저 '챗GPT 아틀라스'를 공개하며 구글 크롬이 지배해 온 브라우저 시장에 정면으로 도전장을 던졌다.

22일 테크크런치 등 외신에 따르면 오픈AI는 라이브스트리밍을 통해 아틀라스의 주요 기능과 전략적 포지셔닝을 공개했다.

발표에 직접 나선 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 "URL 주소창과 검색창이 인터넷의 핵심이던 시대에서 이제는 AI와의 대화 경험이 그 자리를 대신할 것"이라며 아틀라스를 소개했다.

오픈AI가 챗GPT 아틀라스를 공개했다. (사진=오픈AI)

챗GPT 아틀라스는 맥OS를 시작으로 윈도우·iOS·안드로이드로 순차 공개될 예정이며 무료 사용자도 이용할 수 있다. 가장 큰 특징은 브라우저 내부에서 챗GPT와 직접 대화하며 검색 결과를 다루는 대화형 검색 기능이다. 사용자는 결과 페이지로 이동하지 않고 검색 결과와의 다중 질의응답을 통해 정보를 얻을 수 있다.

또 아틀라스는 사용 중인 웹페이지의 문맥을 챗GPT가 자동 인식하는 사이드카 기능을 제공해 사용자가 텍스트를 복사하거나 파일을 옮기지 않아도 대화형 분석이 가능하도록 돕는다. 여기에 브라우저 히스토리 기반 개인화 기능도 추가돼 사용자의 방문 기록과 행동을 기반으로 맞춤형 답변을 생성한다.

이 외에도 에이전트 모드가 탑재돼 사용자가 "이 기사 요약해 줘"나 "이 페이지 일정 정리해 줘"와 같은 명령을 내리면 AI가 브라우저 내에서 직접 수행한다. 이 기능은 유료 사용자에게 우선 제공된다.

이번 아틀라스 출시는 기술적 의미를 넘어 구글을 직접 겨냥한 상징적 행보로 평가된다. 주간 기준 8억 명이 챗GPT를 이용하고 있어 이들이 아틀라스로 옮겨갈 경우 구글의 광고 중심 모델이 흔들릴 수 있다는 분석이 제기된다.

실제 오픈AI는 최근 광고 기술 인재 채용을 확대하며 브라우저를 통해 수집되는 맥락 데이터를 활용한 차세대 광고 모델을 준비하고 있다는 관측도 나온다.

최근 AI 브라우저 시장은 새로운 격전지로 부상했다. 퍼플렉시티의 '코멧', 브라우저컴퍼니의 '디아' 등이 경쟁 중이고 구글과 마이크로소프트 역시 크롬과 엣지에 AI 기능을 빠르게 통합하고 있다. 오픈AI는 대화형 인터페이스·자동화·개인화를 결합한 완성형 AI 브라우저로 차별화를 노리고 있다.

샘 올트먼 CEO는 "AI는 브라우저의 개념 자체를 다시 정의할 수 있는 기회"라며 "대화형 인터페이스가 새로운 웹의 중심이 될 것"이라고 말했다.