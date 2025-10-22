원하는 날짜에 바로 출근…알바몬, ‘바로채용’ 서비스 도입

아르바이트 플랫폼 알바몬은 원하는 날짜에 구인을 희망하는 사장님들을 위한 ‘바로채용’ 서비스를 도입했다고 22일 밝혔다.

알바몬 기업회원이라면 누구나 공고를 올릴 때 클릭 한 번으로 ‘바로채용’ 라벨을 활용할 수 있다. 해당 서비스는 출근할 준비가 돼 있는 구직자를 위한 서비스 ‘바로출근’과 맞닿아 있는 기능이다. 사장님은 면접 및 출근 ‘노쇼’가 발생할 가능성이 낮은 인재풀 확보가 가능하고, 구직자도 빠르게 근무를 시작할 수 있는 공고에 선별 지원할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

실제 ‘바로출근’ 적용 구직자는 비적용 구직자보다 높은 적극성을 보였다. 바로출근을 적용한 이용자의 평균 지원 주기는 기능을 적용하지 않은 이용자 대비 95%, 방문 주기는 99%나 짧은 반면 입사지원 건수는 2.4배 많았다. 특히, 지원 대비 노쇼 비율이 기능을 적용하지 않은 이용자 대비 20%가량 낮은 것으로 나타났다.

(사진=알바몬)

두 기능은 구인기업과 구직자 간 신속한 커뮤니케이션을 도와 조건 협의와 채용 절차를 빠르게 마무리할 수 있도록 하기 위해 설계됐다.

기수란 잡코리아 알바몬사업실 실장은 “바로출근에 이은 바로채용 서비스로 채용 프로세스 속도와 효율을 한층 높였다”며 “앞으로도 사장님들이 하루라도 빨리 인력을 확보하고, 일자리가 필요한 알바생들이 즉시 근무를 시작할 수 있는 신뢰도 기반 채용 플랫폼 환경을 지속적으로 구축할 예정”이라고 말했다.