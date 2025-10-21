'삼수' 국가AI컴퓨팅센터…삼성SDS 컨소, 전남 솔라시도 입지로 참여

국가 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 정부의 핵심 사업 '국가AI컴퓨팅센터'가 세 번의 공모 끝에 본격 궤도에 올랐다.

과학기술정보통신부는 AI 고속도로의 핵심 인프라인 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 공모가 21일 오후 5시부로 종료됐다고 밝혔다.

이번 사업 공모에는 삼성SDS 컨소시엄이 가칭 '전남 해남 솔라시도 데이터센터 파크'를 입지로 선정해 참여했다.

과기정통부 전경 (사진=지디넷코리아 DB)

이에 따라 정부는 이달 1단계 기술·정책평가에서 공모신청자 및 사업참여계획서의 적격성 등을 평가하고 오는 11~12월 2단계 금융심사 등을 통해 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 민간참여자 연내 확정을 목표로 추진한다.

이후 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립해 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업에 본격적으로 착수한다.

국가AI컴퓨팅센터는 2028년까지 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5천장 이상을 확보해 구축할 계획이다.

관련기사

다만 입지·요금·일정 등의 구체적인 사업 계획과 국내 산·학·연에 대한 첨단 GPU 지원, 국산 AI 반도체 도입 활성화, 글로벌 기업 협력 등 정책 목표 달성 방안은 향후 확정된 민간참여자가 제시한 사업참여계획서를 바탕으로 구체화할 계획이다.

과기정통부는 "이번 사업을 통해 AI 인프라에 대한 민간 투자가 촉진되고 세계적 수준의 AI 연구 개발 및 서비스 환경이 조성될 것으로 기대한다"며 "이를 바탕으로 국내 AI 컴퓨팅 생태계를 육성하며 대한민국이 AI 3대 국가로 도약할 수 있도록 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다.