트래블월렛, 글로벌 가상자산 플랫폼 ‘크립토닷컴’과 업무협약 체결

트래블월렛(대표 김형우)은 글로벌 가상자산 플랫폼 크립토닷컴과 업무협약을 체결하고, 공동 브랜드 카드 출시, 가상자산 거래 서비스 통합, 원화 기반 스테이블코인 유통 등 세 가지 핵심 분야에서 전략적 협업을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 협약을 통해 트래블월렛은 크립토닷컴의 한국 내 우선 발급 파트너로 지정되며, 양사는 공동 브랜드 선불카드 발급을 준비 중이다. 사용자는 이를 통해 전 세계 어디서나 법정화폐와 가상자산을 함께 사용할 수 있는 하이브리드 결제 환경을 경험하게 된다.

트래블월렛은 향후 자사 앱에서 별도 거래소 가입 없이 가상자산을 직접 거래하고 보유할 수 있는 기능을 제공할 계획이다. 외화 충전, 결제, 송금에 이어 가상자산 매매까지 가능한 통합 디지털월렛 서비스로의 확장을 추진하고 있으며, 외환과 가상자산을 하나의 금융 경험으로 연결하는 글로벌 핀테크 생태계 구축을 목표로 하고 있다.

또한 트래블월렛이 개발 중인 원화 스테이블코인(KRW 기반)은 크립토닷컴 생태계와 연동되어 양사 플랫폼 내 상호 유통과 결제 기능을 지원하게 된다. 이를 통해 더 빠르고 효율적인 해외 결제 및 송금 인프라를 제공하고, 원화 기반 스테이블코인이 글로벌 디지털 경제에서 실질적으로 활용될 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.

김형우 트래블월렛 대표는 “이번 협력은 핀테크와 블록체인 금융이 만나는 새로운 결제 패러다임의 출발점”이라며 “외화, 가상자산, 스테이블코인을 아우르는 통합 결제 생태계를 통해 한국 핀테크의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

에릭 안지아니 크립토닷컴 대표 겸 최고운영책임자는 “한국은 빠르게 성장 중인 핀테크 시장이며, 트래블월렛은 글로벌 여행자들 사이에서 높은 신뢰를 쌓은 파트너”라며 “양사의 기술력과 결제 네트워크를 결합해 이용자가 일상과 여행 어디에서든 가상자산을 안전하고 쉽게 사용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.