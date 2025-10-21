슈퍼마이크로, 데이터센터 '통째로' 공급한다…'빌딩 블록' 솔루션 출시

슈퍼마이크로가 복잡한 데이터센터 구축 과정을 통합 관리하는 신규 솔루션을 앞세워 시장 공략을 가속화한다.

슈퍼마이크로컴퓨터(슈퍼마이크로)는 '데이터센터 빌딩 블록 솔루션(DCBBS)'을 21일 공식 출시했다. DCBBS는 슈퍼마이크로의 신규 제품군으로, 기업 고객이 단일 공급업체를 통해 데이터센터 전체 설계를 비롯해 주문과 구축까지 한번에 해결하도록 지원한다.

이를 통해 고객은 서비스 가동에 걸리는 시간(TTO)을 획기적으로 줄일 수 있다. 또 전반적인 품질과 서비스 편의성도 높일 수 있다.

슈퍼마이크로 데이터센터 빌딩 블록 솔루션 (사진=슈퍼마이크로)

더불어 이 솔루션은 업계 최초의 원스톱 데이터센터 통합 솔루션이다. 서버 스토리지 관리 소프트웨어 등 주요 IT 인프라가 포함된다.

핵심 구성 요소인 수냉식 인프라와 네트워킹 전기 부품 등도 모두 제공한다. 데이터센터 운영에 필요한 모든 서비스가 담겼다.

모든 구성품은 고객 요구사항에 맞춰 데이터센터 단위로 테스트된다. 슈퍼마이크로 제조 시설에서 통합 과정을 거친 뒤 한번에 출하된다. 고객사 입장에서는 데이터센터 구축 과정이 대폭 간소화되는 셈이다.

특히 주목받는 부분은 수냉식 냉각 옵션이다. 최신 그래픽처리장치(GPU)와 컴퓨팅처리장치(CPU) 등 고성능 부품에 맞춰 최적화 설계됐다. 슈퍼마이크로는 수냉식 옵션을 활용하면 기존 공냉식 데이터센터보다 전력 소비를 최대 40%까지 절감할 수 있다고 강조했다.

찰스 리앙 슈퍼마이크로 최고경영자(CEO)는 "우리의 글로벌 제조 인력은 고객의 요구에 맞춰 협력하며 현대적이고 에너지 효율적인 데이터센터를 구축하는 데 필요한 모든 IT 구성 요소를 제공할 준비가 돼 있다"며 "수냉식 냉각 옵션은 최신 GPU와 CPU에 최적화돼 있으며 기존 공냉식 데이터센터 대비 전력 소비를 최대 40%까지 절감할 수 있다"고 밝혔다.