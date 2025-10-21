산업부 전략물자관리시스템 복구 완료…정상 운영

산업통상부는 지난달 국가정보자원관리원 화재로 서비스가 중단된 전략물자관리시스템 복구를 마무리하고 21일부터 서비스를 재개했다고 밝혔다.

전략물자관리시스템은 수출기업의 전략물자 해당 여부 판정·수출허가 등 전략물자 수출입통제 업무를 온라인상으로 처리하는 시스템으로 시스템 가동 중단 이후 이메일 등 대체수단을 통해 업무를 처리해왔다.

21일부터 시스템이 정상 운영됨에 따라 기업은 전략물자 판정·수출허가 신청과 판정·허가서 발급 등 모든 업무를 기존처럼 모두 온라인으로 처리할 수 있게 됐다.

전략물자관리시스템 홈페이지.

한편, 현재 이메일을 통해 심사 진행 중인 판정·허가 신청 건은 이메일로 처리결과가 통보될 예정이며, 앞으로 이메일로 처리된 건들도 모두 시스템에 등록해 온라인상에서 처리결과 조회, 판정·허가서 발급 등을 할 수 있도록 지원할 계획이다.

산업부는 시스템 재가동과 관련한 안내사항을 전략물자관리시스템 홈페이지 공지사항을 통해 게재했다. 무역안보관리원 콜센터를 통해서도 기업 문의사항을 안내할 예정이다.