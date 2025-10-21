역대 최대 K-수출 세일즈 시동…‘2025 수출붐업 Week’ 개막

산업통상부는 21일 경기도 고양시 킨텍스에서 ‘2025 수출 붐업코리아 Week’를 개막, 11월 7일까지 약 3주간 운영한다.

산업부는 2015년부터 개최한 ‘붐업코리아’를 수출과 지역경제를 동시에 활성화하기 위해 지난해부터 전국 30여 개 산업전시회와 지역 문화·관광을 연계하는 수출 붐업코리아 Week로 확대·개최하고 있다.

2025 수출 붐업코리아 Week는 APEC 정상회의 국내 개최를 맞아 세계의 관심을 대한민국 수출과 지역으로 모으기 위해 행사 규모를 대폭 확대했다.

우선, 역대 최대 규모인 70개국 1천700여개 글로벌 바이어가 방한한다. 또 지난해 20개에 그쳤던 연계 전시회는 올해 28개로 늘어났고 전자·반도체·미래차·조선해양·바이오·소비재 등 다양한 산업분야가 참여한다. 수도권에서는 한국전자전과 반도체대전이, 충청지역에서는 오송 화장품뷰티엑스포가, 영남에서는 대구FIX, 부산 국제조선해양산업전이, 호남에서는 광주 빅스포, 목포 남도국제미식박람회 등이 차례로 열린다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(맨 오른쪽)이 21일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 수출 붐업코리아 Week'에서 기업 전시관을 둘러보고 있다.

상담에 참여하는 국내 수출기업도 전년 대비 30% 이상 늘어난 4천여 개사가 참가한다. 이를 통해 전국적으로 약 1만 건 이상의 수출상담이 이뤄지고 역대 최대인 약 3억5천만 달러 규모 계약과 MOU 체결이 예상된다.

산업전시회를 통한 수출 촉진과 지역 문화·관광을 통한 내수 활성화를 함께 달성하기 위해 정부·지자체·협회·전시장이 긴밀히 협력하고 있다. 해외무역관에서는 지역 수요에 맞춰 바이어를 모집하고, 국내에서는 지자체와 전시장·전시산업진흥회 등 유관기관이 원팀이 돼 지역전시회 방문과 문화·관광 프로그램을 지원한다.

지난해 관광공사 중심으로 운영된 ‘블레저(Business + Leisure)’ 프로그램에 더해 올해는 지자체·전시장이 함께 기획한 프로그램이 추가됐다. 한강크루즈·한복체험(수도권), 경주문화 투어·치맥 페스티벌(영남), 전통주·문화재 체험(충청), 해상케이블카·남도미식 투어(호남) 등 다양한 지역 문화관광 프로그램을 통해 해외 바이어의 방한 만족도를 높이고 대한민국의 매력을 세계에 알리는 계기가 될 전망이다.

당일 ‘붐업코리아’ 수출상담회에는 AI·데이터 등 첨단산업과, 소비재·서비스 등 한류 관련 산업 전시관도 구성된 가운데, CES 혁신상을 수상한 지능형 로봇 안전진단 솔루션(시에라베이스), VR 기반 중장비 시뮬레이터(심지), AI기반 맞춤형 향수 조향 장치(디지털센트) 등을 선보인다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(맨 오른쪽)이 21일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 수출 붐업코리아 Week'에서 기업부스를 방문해 시연해보고 있다.

또 영국 최대 방산기업 ‘BAE 시스템즈’, 자동차 기업의 대명사 ‘GM’, 아프리카 최대 전자기업 ‘엘라비’, 튀르키예 재계 1위 그룹 조선사 ‘RMK 마린’ 등 글로벌 대형 바이어들도 대거 참석한다. 행사장에는 ‘원스톱 수출애로 컨설팅관’이 구성돼 관세·인증·물류·금융 등 수출 현장애로 상담을 진행한다.

관련기사

여한구 산업부 통상교섭본부장은 붐업Week 테마관·기업전시관·상담관 등을 방문해 수출상담 현장을 살피고 기업 관계자들과 의견을 나눴다. 붐업Week 테마관에서는 부산 국제조선해양산업전(벡스코) 현장연결을 통해 연계 전시회 상황도 점검했다.

여한구 본부장은 “수출 붐업코리아 Week가 우리 기업의 혁신 역량이 세계로 뻗어나가는 계기가 되길 기대한다”며 “기업인 여러분의 열정과 정부의 지원이 결합해 K-기업의 브랜드 파워를 세계에 알리고, APEC을 넘어 글로벌 도약의 발판이 되도록 정부도 끝까지 함께 뛰겠다”고 밝혔다.