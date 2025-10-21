1~8월 전기차 '음극재' 적재량 37.9% ↑…中 95% 점유

SNE리서치 분석…"실리콘 복합 음극재 채택 확대 추세"

디지털경제입력 :2025/10/21 09:33

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

21일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 8월까지 전 세계 전기차(EV, PHEV, HEV) 시장에서 사용된 음극재 총 적재량은 전년 동기 대비 37.9% 늘어난 81만6천톤으로 집계됐다. 

같은 기간 중국을 제외한 시장은 전년 동기 대비 28.6% 증가한 30만9천톤을 기록했다.

업체별 순위를 보면 샨샨이 18만7천톤, BTR이 14만4천톤으로 각각 1위와 2위를 차지했다. 두 기업은 CATL, BYD, LG에너지솔루션 등 주요 배터리 제조사에 공급하는 폭넓은 고객 기반과 대규모 생산 역량을 갖췄다. 그 밖에 카이진인 78만8천톤, 상타이가 8만6천톤, 신줌이 5만9천톤, 지첸도 5만6천톤으로 상위권에 이름을 올렸고, 모두 전년 대비 두 자릿수 성장률을 기록했다.

전기차 시장 음극재 적재량 추이

법인 국적별로는 중국 기업이 전체의 95% 이상을 차지했다. 전기차 시장 확장과 함께 실리콘 복합 음극재(Si-Anode) 채택이 늘어나면서 주요 배터리 제조사와의 협업도 강화되는 추세로 분석됐다. 

한국 기업들의 점유율은 2.4% 수준으로 조사됐다. 포스코와 대주전자재료 등 기업이 주요 셀 제조사와 협력을 넓히며 본격적인 시장 진입을 모색하는 것으로 분석됐다. 

일본 기업들은 2.2% 점유율로 히타치와 미쓰비시 등이 기존 고객 기반에 의존하는 보수적 전략을 유지하면서 경쟁력이 점진적으로 약해지는 흐름을 보인다고 봤다.

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
전기차 배터리 음극재 배터리소재 SNE리서치

