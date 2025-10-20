"KAIST 여성 근로자 10명 중 3명 직장 괴롭힘 당했다"

KAIST 여성 근로자 10명 중 3명 가까이가 직장 내 괴롭힘을 당한 적이 있는 것으로 나타났다.

공공과학기술연구노동조합 카이스트유니온지부(지부장 서성원)가 KAIST 내 노동환경 전반에 대한 실태조사 결과 전체 응답자의 27.4%가 직장내 괴롭힘을 경험했고, 고용형태별로는 위촉 계약직이 50.0%에 달했다고 20일 공개했다.

이 조사는 지난 6월 18일부터 7월4일까지 KAIST 구성원 1만155명 중 450명이 응답에 참여했다.

KAIST 정문.

직장내 괴롭힘은 위촉 계약직에 이어 무기 계약직이 38.4%, 일반직이 19.7%였다.

성별 분류에서는 여성의 31.3%가 괴롭힘을 경험했다. 이는 남성 평균 21.8%보다 9.5%p 높은 수치다.

또 조직내 신뢰를 갖고 도움을 요청할 시스템이 있느냐는 질문에는 남성 응답자의 33.0%, 여성 응답자의 14.1%만 "그렇다'고 답변, 기관에 대한 신뢰도가 매무 낮았다.

응답자 중 시간외근무를 경험한 직원은 72.2%였다. 또 57.2%가 시간외 수당을 받지 못한 것으로 조사됐다.

특히, 계약직의 76.6%는 '구과제의 직접비에서 지급하기 어려움'을 미지급 사유로 꼽았다. 이어 승인권자 회피(47%)나 시스템 문제(33%)가 주요인으로 지목됐다.

이외에 대학원생 평균 월급여는 158만원으로 조사됐다. 남성은 168만원, 여성은 141만원으로 성별에 따른 임금 격차도 30만원 정도됐다.

급여수준이나 인건비/장학금 지급방식 개선 질문에선 65%가 급여 부족을, 43%가 교수 재량권 남용을 문제로 지적했다.

서성원 카이스트 유니온지부장은 "여성, 비정규직, 대학원생 등 취약한 위치에 있는 구성원들이 이중,삼중 구조적 차별에 노출돼 있다"며 "강력한 기관 해결 의지와 일관된 제도적 개선이 필요하다"고 말했다.