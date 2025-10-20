"KAIST 여성 근로자 10명 중 3명 직장 괴롭힘 당했다"

카이스트유니온지부 노동환경 실태조사 결과...위촉 계약직은 절반이 경험

과학입력 :2025/10/20 23:44

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KAIST 여성 근로자 10명 중 3명 가까이가 직장 내 괴롭힘을 당한 적이 있는 것으로 나타났다.

공공과학기술연구노동조합 카이스트유니온지부(지부장 서성원)가 KAIST 내 노동환경 전반에 대한 실태조사 결과 전체 응답자의 27.4%가 직장내 괴롭힘을 경험했고, 고용형태별로는 위촉 계약직이 50.0%에 달했다고 20일 공개했다.

이 조사는 지난 6월 18일부터 7월4일까지 KAIST 구성원 1만155명 중 450명이 응답에 참여했다.

KAIST 정문.

직장내 괴롭힘은 위촉 계약직에 이어 무기 계약직이 38.4%, 일반직이 19.7%였다.

성별 분류에서는 여성의 31.3%가 괴롭힘을 경험했다. 이는 남성 평균 21.8%보다 9.5%p 높은 수치다.

또 조직내 신뢰를 갖고 도움을 요청할 시스템이 있느냐는 질문에는 남성 응답자의 33.0%, 여성 응답자의 14.1%만 "그렇다'고 답변, 기관에 대한 신뢰도가 매무 낮았다.

응답자 중 시간외근무를 경험한 직원은 72.2%였다. 또 57.2%가 시간외 수당을 받지 못한 것으로 조사됐다.

특히, 계약직의 76.6%는 '구과제의 직접비에서 지급하기 어려움'을 미지급 사유로 꼽았다. 이어 승인권자 회피(47%)나 시스템 문제(33%)가 주요인으로 지목됐다.

이외에 대학원생 평균 월급여는 158만원으로 조사됐다. 남성은 168만원, 여성은 141만원으로 성별에 따른 임금 격차도 30만원 정도됐다.

관련기사

급여수준이나 인건비/장학금 지급방식 개선 질문에선 65%가 급여 부족을, 43%가 교수 재량권 남용을 문제로 지적했다.

서성원 카이스트 유니온지부장은 "여성, 비정규직, 대학원생 등 취약한 위치에 있는 구성원들이 이중,삼중 구조적 차별에 노출돼 있다"며 "강력한 기관 해결 의지와 일관된 제도적 개선이 필요하다"고 말했다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KAIST 시스템 여성 대학원 계약직

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AWS 서버 장애로 글로벌 서비스 '마비'…국내 기업도 여파 우려

잡아도 잡아도 끝이 없다…추가 피해 낳는 '불법 해킹 포럼'

넥슨 '마비노기 모바일', 이용자와 함께한 200일…성수동에 펼쳐지다

삼성전자, 8세대 낸드도 흥행 가도…가동률 10% 이상 올라

ZDNet Power Center