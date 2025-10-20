이 대통령, 인텔리빅스 ADEX 부스 방문…전천후 AI카메라 기술 참관

영상분석 AI 전문기업 인텔리빅스(대표 최은수, 장정훈) 는 20일부터 24일까지 일산 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(ADEX 2025)'에 참가해 국방 감시 및 관제 AI 기술을 선보였다.

전시회 첫날 이재명 대통령이 인텔리빅스 전시부스를 방문, 최은수 대표의 브리핑을 직접 청취했다. 특히 눈과 비, 안개, 야간 등의 악천후에서도 객체를 탐지할 수 있는 전천후 AI 카메라 센서 ‘VIXallcam(빅스올캠)’ 과 보고서를 써주는 ‘AI 순찰로봇’, 활주로 이물질을 탐지해주는 AI 기술에 높은 관심을 나타냈다고 회사는 밝혔다.

ADEX에서 공개한 'VIXallcam'은 인텔리빅스가 독자 개발한 것으로, 눈과 비,안개, 무월광 야간 등 시야가 제한된 환경에서도 최대 200m 거리의 이동체를 자동 탐지하는 특수 기능을 갖고 있다.

이는 Gated Imaging Technology와 NIR(근적외선) 전용 투광기, Gate Control 기술을 결합해 짙은 안개, 폭설, 야간 환경에서도 안정적인 감시 정찰이 가능하다. 특히 안개와 해무가 자주 발생하는 GOP와 해안지역 경계에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다. 인텔리빅스는 현재 500m까지 탐지 가능한 차세대 카메라 센서 개발도 진행 중이다.

ADEX 2025 인텔리빅스 부스에 방문한 이재명 대통령(왼쪽)이 최은수 대표 (오른쪽)의 솔루션 설명을 듣고 있다 (사진=인텔리빅스)

VIXallcam을 차량에 탑재할 경우 야간, 눈, 안개 상황에서 안전한 작전훈련이 가능하다. 특히 공항 활주로의 살인무기로 일컬어지는 돌멩이, 쇠조각, 파편과 같은 2cm 이하 이물질(FOD)을 AI가 탐지하는 기술을 소개해 큰 관심을 받았다.

인텔리빅스는 현재 보고서를 써주는 AI 순찰로봇 ‘ARGOS’도 개발 중이다. ARGOS는 자율 주행 기반으로 경계 구역을 순찰하며 AI가 위험 상황을 탐지, 사진, 영상, 보고서를 써주는 목적수행형 4족보행 순찰로봇이다. 사람을 대신해 감시정찰병 역할을 한다.

최은수 대표는 “이재명 대통령의 인텔리빅스 부스 방문은 인텔리빅스의 AI 기술력과 국방 적용 역량을 인정받았다는 의미가 있다”며 “국내 AI 기술과 반도체로 소버린 AI를 개발해 K-방산의 자존심이 되겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 20일 "정부는 더욱 과감한 투자와 지원으로 대한민국을 글로벌 4대 방위산업, 항공우주 강국으로 도약시키겠다"고 밝혔다.

한편 이 대통령은 이번 행사에 참석해 개막식 축사를 하며 "정부는 국방 개혁에 민간이 적극적으로 참여하고 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"면서 "국민주권 정부는 '방위산업 4대 강국 구현'을 국정과제로 세웠다. 2030년까지 국방과 항공우주 R&D(연구개발)에 예상을 뛰어넘는 대대적인 예산을 투입해 미래 국방을 위한 핵심기술과 무기체계를 확보하고 독자적 우주개발을 위한 역량을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.