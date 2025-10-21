거북목 애독가 바라기 출판사 ‘터틀넥프레스’ 이야기

“사람은 혼자 보는 일기장에도 거짓말을 씁니다.”

드라마 안나 마지막회 이 대사는 기록이 가진 아이러니를 드러낸다. 내게도 일기는 그런 존재였다. 학창 시절, 부모님이나 선생님이 검사하던 일기장에는 솔직한 감정과 경험을 담는 게 늘 조심스러웠다.

그러다 우연히 터틀넥프레스 김보희 대표가 쓴 '터틀넥프레스 사업일기'를 읽었다. '이토록 솔직할 수 있나' 싶을 만큼 1인 출판사가 겪는 희로애락을 담백하게 담아냈다. 불안과 성취, 시행착오와 배움이 교차하는 일기가 누군가에게는 또 다른 힘이 될 수도 있겠다고 생각했다.

창업 3년 차 김보희 대표는 그동안의 경험을 숨기지 않고 이 책에 녹여냈다. 매일의 시행착오를 마치 ‘생존 보고’처럼 엮어내면서. 그렇게 완성된 사업일기는 현재 2권까지 출간됐다. 주주보고서를 매년 스스로에게, 그리고 독자에게 보내는 사람. 그가 어떤 마음으로 책을 만들고 있는지 궁금했다. 책을 사랑해서 거북목이 된 사람들을 위한 책을 만드는 김보희 대표를 여름 끝자락에 만나 책 이야기를 들어봤다.

김보희 터틀넥프레스 대표 (사진=지디넷코리아)

진화하는 출판사...그 중심엔 '기록'이 있다

터틀넥프레스는 22년차 편집자 출신인 김보희 대표가 만든 출판사(그는 '브랜드'라고 칭한다)다. '함께 배우고 싶은 것'들을 책으로 펴내는 것이 출판사의 목표다. 김 대표가 출판한 '에디토리얼 씽킹'은 28쇄를 찍었고, 터틀넥프레스는 지난해 전국 서점인들이 뽑은 '루키' 출판사로 이름을 올렸다. 연기대상 신인상 처럼 교보문고가 주최하는 '내일이 기대되는 출판사' 상을 수상하기도 했다.

다양한 1인 출판사가 쏟아지고 있는 가운데 터틀넥프레스가 이렇게 주목받을 수 있는 이유는 뭘까. 그는 창업 1년차 때 '성장'이라는 단어를 일부러 멀리했다고 회상했다.

"지난해 썼던 일기를 봤는데, 오늘 쓴 일기인 줄 알았어요. 그동안 바쁘고, 쫓기고, 계속 해나가야하는 것에 대한 어려움을 일기에 써오면서 '내년엔 나아지겠지' 했죠. 아니더라고요. 똑같았어요. 지난해 전시를 하고 상도 받고 북토크도 다니다 보니 자연스레 '그 다음'을 묻는 질문이 쏟아지더군요. 그때부터 성장이란 뭘까 스스로에게 묻기 시작했어요. 회사를 오래 다녀서 그런가. '성장을 왜 해야할까', '성장을 꼭 해야할까' 물었어요. 계속 생각이 바뀌겠지만, 성장보다는 진화하고 싶었어요. 부피나 크기에 의미를 두지 않는 진화. 다만 사업가로 성장을 배제할 이유는 없더라고요. 성장을 아예 하지 않을 수 없으니 진화를 지향하는 성장을 해야겠다고 다짐했어요."

터틀넥프레스 사업일기2

터틀넥프레스가 존재감을 얻은 지점에는 항상 '기록'이 있었다. 김보희 대표는 1년을 견딜 때마다 그 과정을 일기처럼 묶었다. 대만 한 서점이 매년 내는 연례보고서 같은 책, 일본 작은 독립출판사 '미시마샤'의 일기 형식 책, 라이프스타일 브랜드 '오롤리데이' 대표가 엮은 실패와 시행착오까지 드러낸 책 등에서 영감을 받았다.

"회사를 다닐 때도 기획 공부를 많이 했어요. 늘 페르소나를 세우고, 그 사람에게 닿는다는 설계를 하면서요. 그런데 정작 제가 시도한 일에 대한 기록은 남겨두지 못했더라고요. 그래서 창업과 함께 강박적으로 기록했어요. 이 시기는 다시 오지 않으니까."

기록은 의외의 파급력을 낳았다. 북토크를 진행하면 독자들이 모였다. 그들만의 기록을 꺼내놓기도 했다. 퇴사와 창업, 자영업의 고군분투가 자기 일 같았다고 하면서 눈물도 흘렸다. 김 대표는 누군가 자신의 글을 읽고 있고 수신자가 있다는 사실이 '버티게 하는 힘'이라고 강조했다.

김보희 터틀넥프레스 대표 (사진=지디넷코리아)

'에디토리얼 씽킹'의 성공

김보희 대표가 펴낸 최혜진 작가의 '에디토리얼 씽킹'은 터틀넥프레스를 단숨에 독립출판계의 중심으로 올린 책이다. 편집 사고를 ‘콘텐츠 설계’로 확장해 설명한 이 책은 어떻게 생각을 조직하고 타인에게 전달할 것인가에 대한 통찰을 담고 있다.

책은 크라우드 펀딩으로 출발했다. 김 대표는 첫 원고를 읽자마자 ‘이건 팔릴 수밖에 없다’는 확신이 들었다고 회상했다. 특히 프롤로그를 보고 ‘역대급’이라고 생각했고, 바로 ‘이건 내가 팔아야겠다’고 결심했다. 최혜진 작가도 김 대표에게 에디토리얼 씽킹을 개업 선물로 주겠다고 마음 먹었다.

"에디토리얼 씽킹은 광고비 몇만원으로 시작해 28쇄를 기록했고, 이후 입소문만으로 꾸준히 독자를 늘려나갔어요. 책이 잘 팔리려면 먼저 책이 좋아야 해요. 이 책을 좋아하는 독자들이 서점에 가 책이 놓여져 있는 곳을 제 DM(인스타그램 메시지)으로 제보해 주셨어요. 이 책은 '이미 읽은 독자들이 팔아주신 책'이라고 할 수 있어요."

또 흥미로운 점은 이 책이 대기업 현장에서 일의 언어로 읽히기 시작했다는 것이다. 김 대표는 콘텐츠를 기획하거나 커뮤니케이션하는 모든 사람에게 적용되는 사고법이라 공감대가 컸던 것 같다고 설명했다. 마케팅 전략보다는 독자와의 신뢰, 그리고 콘텐츠 힘이 만들어낸 결과였다.

에디토리얼 씽킹

함께 배우는 책

김 대표는 픽션보다는 논픽션 책을 선호한다. 논픽션 책이야말로 작가와 편집자가 한 팀이 돼 호흡할 수 있는 기회가 많아서다. 그래서인지 지금까지 낸 책들은 '일'과 관련된 책이 많았다. 삶의 태도를 함께 배우거나 지식과 관련된 책. 특히 함께 배우고 싶은 지식의 영역들을 주요하게 생각한다.

“저는 ‘초대중’을 겨냥하는 게 어렵다고 생각해요. 대신 작은 규모라도 우리 색으로, 오래 가는 모델을 만들고 싶어요. ‘마음산책’이나 ‘유유’ 같은 출판사 레퍼런스를 자주 떠올려요. 갑자기 매출이 엄청 폭발하는 베스트셀러가 된다면…음, 그건 또 그때 가서 생각해야죠.(웃음)”

김 대표는 현장을 좋아한다. 전국 동네책방을 찾고, 북토크에서 독자를 만나고, 서점 스태프와 관계를 쌓는다. 이게 바로 다른 출판사와의 차별점이 아닐까.

“책은 수신자를 모르는 편지 같아요. 받는 사람이 어딘가에 분명히 있는데, 모르는 거죠. 북토크는 그 수신자를 실제로 확인하는 시간이에요. 누군가 읽고 있다는 사실이 ‘판매 부수’와는 전혀 다른 감각으로 다가와요.”

1인 출판의 일은 끊김이 없다. 오전 8~10시 사이에는 주문·입고·서점 문의 대응이 몰리고, 책 생산·디자인·교정·배송·회계가 겹친다. 한 프로젝트가 끝나면 다음이 맞물려 있어서 완급 조절이 어려운 게 사실이다. 그래서 김 대표는 사업 초반에 목표했던 ‘안식월’ 대신 ‘리듬’을 택했다.

“안식월은 솔직히 무리예요. 대신 잠들기 전, 오늘의 일과를 세 줄로 적어요. ‘마음에 걸린 일 / 오늘 해낸 일 / 내일 할 일’. 그리고 노트를 덮어요. 그 ‘덮는 행위’가 마음을 내일로 넘겨준달까요. 심리적으로 도움이 컸어요. 예비 창업자면 체력을 키우셔야 해요. 아프면 셔터를 내리게 되고, 매출과 멘탈이 동시에 무너져요. 나를 지키는 체력이 결국 사업의 체력이에요.”