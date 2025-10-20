넷마블 '뱀피르', 첫 개발자 라이브 예고

넷마블(대표 김병규)은 뱀파이어 컨셉 MMORPG ‘뱀피르’의 첫 번째 개발자 라이브 방송을 20일 오후 8시에 진행한다고 밝혔다.

지난 8월 26일 출시된 ‘뱀피르’는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 ‘리니지2 레볼루션’의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다.

특히 이 게임은 출시 9일만에 양대 마켓 매출 1위를 달성한 이후 현재까지 최상위권을 유지하고 있으며, 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 장기 흥행의 기틀을 다졌다는 평가를 받고 있다.

이번 개발자 라이브에는 넷마블네오 한기현 ‘뱀피르’ PD, 넷마블 정승환 사업본부장, 스트리머 무끝, 아나운서 권이슬이 출연해 게임 정식출시 이후 서비스 현황 및 주요 지표를 공개하고 다양한 논의 사항과 개선 방향 등에 대한 이야기를 나눌 예정이다.

또한 현재 고려 중인 업데이트 내용이 포함된 ‘업데이트 로드맵’을 공개하고 이용자들의 피드백을 반영한 주요 개선 방향 발표 및 ‘쟁탈전’ 조추첨 등을 진행한다. 특히, 이용자들과 실시간 Q&A도 진행하여 적극적인 소통에 나설 방침이다.

이 밖에도 첫 개발자 라이브 방송을 기념한 다양한 쿠폰과 혜택 등을 전체 이용자들을 대상으로 지급한다.