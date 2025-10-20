위메이드커넥트, 그라비티·갈라랩과 '라그나로크' IP 활용 신작 계약.

위메이드커넥트(대표 이호대)는 그라비티(대표 박현철), 갈라랩(대표 김현수)과 '라그나로크' IP를 활용한 프로젝트 계약을 체결하고 신작 '라그나로크 유니버스' 제작에 착수한다고 20일 밝혔다.

위메이드커넥트와 그라비티, 갈라랩은 각사가 보유한 기술력과 글로벌 네트워크, 서비스 경험을 결집해 전 세계 이용자들에게 새로운 '라그나로크'를 선보일 계획이다.

이를 위해 3사는 신작 '라그나로크 유니버스' 공동 제작 프로젝트를 기획하고, 유기적 협업 체계 구축을 위한 계약을 체결했다.

이번 협업을 통해 3사는 각자의 강점인 IP 파워와 핵심 콘텐츠 제작 역량, 글로벌 퍼블리싱 경험 및 국제 e스포츠 대회 운영 노하우를 접목해 사업 시너지를 극대화한다는 방침이다.