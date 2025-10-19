애슐리퀸즈, ‘공감형 광고’로 MZ세대와 통했다

이랜드이츠의 뷔페 브랜드 애슐리퀸즈가 MZ세대의 ‘공감 코드’를 정확히 짚어냈다. 유튜버 ‘사내뷰공업’과 협업한 숏폼 콘텐츠가 공개 하루 만에 150만 조회수를 기록하며, 광고에 대한 인식이 ‘거부감’에서 ‘재미’로 바뀌는 흐름을 보여줬다.

19일 이랜드이츠에 따르면, 회사는 최근 유튜버 ‘사내뷰공업’과 손잡고 ‘고등학생들, 시험 끝나고 뷔페 갈 때 공감’이라는 제목의 숏폼 영상을 공개했다.

해당 영상은 친구들끼리 시험을 마치고 함께 뷔페를 찾는 장면을 중심으로 구성됐으며, 현실적인 대사와 소소한 상황 묘사로 공감을 이끌어냈다. 해당 광고는 공개 열흘 만에 누적 조회수 240만을 돌파했다.

사내뷰공업과 애슐리퀸즈가 제작한 광고 영상.(사진=사내뷰공업 유튜브 캡처)

회사는 과거 기업들이 광고 티가 나지 않는 광고를 만들기 위해 애썼다면, 이제 소비자는 그런 시도를 오히려 불편하게 받아들인다고 설명했다. 오픈서베이 조사에 따르면 MZ세대 응답자의 63%가 브랜드가 협찬임을 명확히 밝히면 오히려 호감이 간다고 응답한 바 있다.

이랜드이츠 관계자는 “이번 콘텐츠는 메뉴 중심이 아닌 ‘애슐리퀸즈를 즐기는 사람들의 순간’을 유머로 담았다”며 “광고라서가 아니라, 나와 닮은 사람의 진심이 느껴졌다는 점에서 공감을 얻었다”고 말했다.

‘앞광고’ 트렌드는 유튜브에서도 두드러진다. 유재석이 출연하는 웹예능 ‘핑계고’는 협찬 브랜드를 오프닝부터 공개한다. “이건 광고예요”라는 문구가 나오지만 시청자 반응은 긍정적이다.

관련기사

유통업계도 이런 ‘콘텐츠화’ 흐름을 강화하고 있다. 편의점 브랜드 CU의 웹예능 ‘편의점 고인물’ 시리즈는 점주와 아르바이트생의 일상을 코믹하게 담아 누적 조회수 3억 뷰를 기록했다. 제품을 직접 홍보하기보다 생활 속 장면을 중심으로 소비자와 접점을 넓힌 결과다.

이에 대해 한 업계 관계자는 “브랜드가 재치를 얻은 게 아니라, 공감을 배우고 있다는 점이 가장 큰 변화”라며 “앞으로는 웃기거나 감동적인 것보다 ‘진짜 같은’ 콘텐츠가 더 강력한 마케팅이 될 것”이라고 말했다.