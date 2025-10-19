케링, 로레알에 뷰티사업 판다…부채 줄이고 브랜드 재편

구찌 모기업 케링(Kering)이 뷰티 사업부를 로레알에 약 40억 유로(약 6조6천404억원)에 매각하는 방안을 추진 중이다. 명품 시장 내 입지 회복에 나선 신임 최고경영자(CEO) 루카 데 메오의 첫 구조조정 행보로 평가된다.

18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 케링은 로레알과 뷰티사업 매각을 두고 막바지 협상 중이다. 이번 거래가 성사되면 케링은 지난해까지 직접 육성하겠다고 선언한 뷰티사업을 되팔며 기존 전략을 180도 바꾸게 된다.

로레알은 메이블린, 프라다, 생로랑 뷰티라인 등 다수의 브랜드를 보유한 세계 최대 화장품 기업이다. 이번 거래가 마무리되면 로레알은 케링이 보유한 맥퀸, 보테가 베네타 등의 화장품·스킨케어 라인을 새로 개발할 수 있게 된다.

다만 케링의 핵심 브랜드 구찌의 뷰티 라이선스는 코티가 2028년까지 보유하고 있어, 이번 매각 대상에는 포함되지 않을 것으로 보인다.

케링은 지난 2023년 당시 CEO였던 프랑수아-앙리 피노 현 그룹 회장이 뷰티 사업 내재화를 결정하면서 전략적 변화를 시도해 왔다. 그 일환으로 향수 브랜드 크리드를 35억 유로(5조8천103억원)에 인수하는 등 대규모 투자를 단행했다.

이번 매각은 지난 9월 취임한 데 메오 CEO가 단행하는 첫 대규모 구조조정이다. 그는 르노에서 비용 절감과 제품 경쟁력 강화와 비용 절감을 통해 실적 반등을 이끈 인물로 ‘턴어라운드 전문가’로 평가받는다. 데 메오 선임 소식이 전해진 지난 6월 이후 케링 주가는 60% 가까이 상승했다.

최근 몇 년간 케링은 주력 브랜드 부진으로 어려움을 겪고 있다. 구찌의 성장 정체와 함께 생로랑 매출도 하락세를 이어가며 지난해 수차례 실적 경고(Profit Warning)를 냈다. 올해 상반기 매출은 전년 대비 15% 감소했고 영업이익률은 12.8%로 전년보다 470bp 하락했다.

데 메오는 지난달 “부채를 줄이고 필요하다면 브랜드 포트폴리오를 재편하겠다”며 “사업 구조를 단순화하고 재정비하는 과정이 필요하다”고 밝힌 바 있다.