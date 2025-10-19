韓 게임사, 핵심 타이틀로 장르 다변화 '눈길'

국내 주요 게임사들이 오랜 기간 준비해 온 핵심 타이틀을 연이어 선보이며 하반기 게임 시장의 주도권을 잡기 위한 승부수를 띄우고 있다. 드림에이지를 시작으로 스마일게이트, 펄어비스 등 대형 게임사들은 각자의 개발 철학과 노하우를 집약한 ‘히든카드’의 완성도를 끌어올리는 마지막 담금질에 한창이다.

가장 먼저 포문을 여는 곳은 드림에이지다. 신작 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’을 오는 22일 정식 출시한다. ‘리니지2 레볼루션’, ‘제2의 나라’ 등 다수의 흥행작을 탄생시킨 ‘MMORPG 명인’ 박범진 대표가 개발을 이끌어, 그의 경험과 철학이 고스란히 담긴 자체 IP 타이틀로 일찌감치 기대를 모았다.

‘아키텍트’는 심리스 오픈월드에서 하늘과 땅을 넘나드는 탐험과 퍼즐 요소를 통해 ‘발견’의 재미를 극대화했으며, 이용자 간 경쟁과 협력을 유도하는 ‘범람’, ‘대범람’ 등 다채로운 전투 콘텐츠를 담아냈다.

‘아키텍트’, 22일 오후 12시 정식 서비스 오픈

특히 최근 쇼케이스에서는 비즈니스 모델(BM)과 핵심 콘텐츠를 투명하게 공개하고 이용자 피드백 기반의 운영 계획을 밝혀 서비스 안정성에 대한 기대감을 높였다.

같은 날 스마일게이트는 서브컬처 팬덤을 정조준한다. ‘에픽세븐’으로 유명한 개발사 슈퍼크리에이티브와 함께 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’를 글로벌 시장에 선보인다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어'

‘카제나’는 카드 기반의 로그라이크 전투를 중심으로, 애니메이션 기반의 연출과 캐릭터 교류가 가능한 커뮤니티 공간 ‘방주도시’ 등을 통해 서브컬처 이용자층을 공략할 계획이다. 앞서 진행한 테스트에서 70% 이상의 긍정 평가를 받으며 글로벌 기대작으로 부상했다.

콘솔 시장을 겨냥한 대작도 출격을 기다리고 있다. 펄어비스는 내년 3월 19일 글로벌 동시 출시를 목표로 오픈월드 액션 어드벤처 ‘붉은사막’을 개발 중이다. 콘솔 기반의 액션성과 서사 연출에 집중한 액션 어드벤처 장르로 개발해 7년 만에 선보이는 야심작이다.

펄어비스, 붉은사막 3월 19일 글로벌 출시

‘붉은사막’은 거대 대륙 ‘파이웰’을 배경으로 용병단장 ‘클리프’의 이야기를 그리며, 무기와 회피, 방어 스킬을 조합하는 커스터마이징 전투와 전술적인 보스 공략이 핵심 강점으로 꼽힌다. 지난 ‘도쿄게임쇼 2025’에서 많은 관람객의 호평을 받으며 콘솔 액션 RPG 시장의 기대주로 떠올랐다.