ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
국감2025
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2025/10/18 16:55
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇부이사관 승진 ▲운영지원과장 신용희
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
공정거래위원회
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
삼성 파운드리, 현대차 8나노 車 반도체 수주
OTT 중도해지 제재 시끌…"소비자 보호" VS "체리피킹 우려"
'메이플스토리' 성지 될까…강남에 문 연 '메이플 아지트' 가보니
의료 정상화되는데 ‘비대면진료’ 축소 조정 안하나
ZDNet Power Center