ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
국감2025
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/17 18:05
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇ 국장급 전보
▲인공지능정책기획관 이진수 ▲국립과천과학관 전시연구단장 신재식
-2025년 10월20일자.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
삼성 파운드리, 현대차 8나노 車 반도체 수주
OTT 중도해지 제재 시끌…"소비자 보호" VS "체리피킹 우려"
핼러윈 마케팅, 3년째 자취 감췄다…유통가, 연말 대목에 ‘올인’
나라장터 복구됐지만 기업·기관 '혼선'…공공사업 유찰 속출
ZDNet Power Center