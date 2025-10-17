[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2025/10/17 18:05

◇ 국장급 전보

▲인공지능정책기획관 이진수 ▲국립과천과학관 전시연구단장 신재식

-2025년 10월20일자.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
