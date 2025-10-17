아콘소프트, '칵테일아이오'로 새출발…AI 클라우드 시대 선도 목표

아콘소프트가 인공지능(AI) 시대에 맞춰 새로운 도약을 선언했다.

아콘소프트는 AI 클라우드 전문기업으로의 도약을 위해 사명을 '칵테일아이오'로 변경했다고 17일 밝혔다.

이번 사명 변경은 급변하는 AI 시대에 맞춰 클라우드 기술과 AI의 융합을 통한 새로운 비즈니스 가치 창출을 목표로 한 전략적 전환의 일환이다.

(사진=칵테일아이오)

칵테일아이오는 자사 솔루션 '칵테일 클라우드'를 중심으로 클라우드 네이티브 기술 기반의 컨설팅, 인프라 구축, 운영 자동화, 데브옵스, 컨테이너 및 쿠버네티스 등 다양한 분야에서 기술력을 입증해왔다.

이번 사명 변경을 계기로 기존 클라우드 네이티브 역량을 한 단계 발전시켜 AI 모델 운영(MLOps)과 AI 인프라 최적화 등 AI 클라우드 전 영역으로 사업을 확장할 계획이다.

칵테일아이오는 향후 ▲AI 클라우드 플랫폼 개발 ▲AI 기반 글로벌 솔루션 제공 ▲AI 서비스 모델 고도화 지원 등을 통해 기업 고객에게 빠르고 효율적인 AI 네이티브 플랫폼을 제공할 계획이다.

또 지속적인 기술 혁신과 글로벌 파트너십 확대를 통해 AI 클라우드 생태계의 중심 기업으로 자리매김한다는 목표다.

관련기사

이를 통해 AI 클라우드 전문기업으로서의 정체성을 확립하고 AI 기술이 클라우드 환경 위에서 유연하게 확장되고 지능적으로 운영될 수 있는 혁신적 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

이영수 칵테일아이오 대표는 "이번 사명 변경은 단순한 이름의 변화가 아니라, 우리의 기술 정체성과 미래 방향성을 함께 담은 선언"이라며 "변화·혁신·아이디어·스피드라는 네 가지 핵심 가치를 중심으로 AI 클라우드 시대를 선도하는 글로벌 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.