작년보다 더 커진 취업비용...'소비쿠폰' 도움됐을까

진학사 캐치 조사에 따르면, 올해 취업 준비 비용이 작년보다 늘었다는 구직자가 거의 절반에 달했다. 가장 부담이 큰 항목은 ‘어학·자격증 취득비’로 나타났다.

상위권 채용 플랫폼 캐치는 구직자 1천1명을 대상으로 ‘취업 준비 비용’에 대한 설문을 진행했다. 그 결과 ‘작년과 비슷하다’는 응답이 46%로 가장 많았으며, ‘작년보다 늘었다’는 응답이 43%로 뒤를 이었다. ‘줄었다’고 답한 응답자는 11%에 그쳤다.

응답자들이 지출하는 월평균 취업 준비 비용은 약 28만원으로 집계됐다. 세부적으로는 ‘10~30만원(44%)’이 가장 많았으며, 이어서 ‘10만원 미만(23%)’, ‘30~50만원(22%)’이 비슷하게 나타났다. 이외에도 ‘50~100만원(8%)’, ‘100만원 이상(3%)’이라는 응답도 일부 있었다.

진학사 캐치 취업 비용 조사

취준생이 느끼는 가장 큰 비용 부담은 ‘어학·자격증 취득비(29%)’였다. 그 다음으로는 ▲카페·스터디룸 등 공간 이용료(22%) ▲학원·강의 수강료(22%)가 비슷한 비율로 나타났다. 이 외에도 ▲면접비(10%) ▲학습 물품비(8%) ▲취업 컨설팅(7%) ▲대외활동·동아리비(1%) 순으로 조사됐다.

비용 마련 방법(복수 응답)으로는 ‘모아둔 개인 자금(63%)’이 가장 많았다. 이어 ‘가족의 지원(47%)’과 ‘아르바이트·인턴 수입(45%)’이 뒤를 이었다. 이외에도 ‘정부 보조금(18%)’이나 ‘장학금(4%)’, ‘대출(3%)’ 등을 이용하는 경우도 있었다.

정부가 경기 활성화를 위해 추진한 ‘민생회복 소비쿠폰’에 대해 묻자, 응답자 42%가 “취업 관련 목적으로 사용할 예정”이라고 답했다. 활용 계획이 가장 많은 분야는 ▲식음료(82%)였으며, 이어 ▲보건·의료(29%) ▲학습·교육(28%) ▲패션·뷰티(19%) ▲미용·생활(17%) ▲운동·스포츠(15%) 순으로 나타났다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “취업 비용 증가는 단순히 물가 상승 때문이 아니라, 청년층이 체감하는 고용 불안이 함께 작용한 결과”라며 “캐치는 부담 없이 취업을 준비할 수 있도록 취업 공간과 콘텐츠를 전면 무료로 제공하고 있으며, 앞으로도 이러한 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.