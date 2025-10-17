[Q&AI] ‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’ 작가 별세… 누구?

질문: 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 작가에 대해 알려줘

백세희 작가 소개

백세희(1990년 서울 출생 ~ 2025년 별세, 향년 35세)는 한국의 에세이 작가로, 우울증과 불안장애를 주제로 한 솔직한 자전적 글쓰기로 큰 공감을 얻은 인물입니다. 문예창작학과를 졸업한 후 출판사에서 5년간 근무하며 편집자 및 홍보 마케터로 일했으나, 10년 넘게 지속된 기분부전장애(경도의 우울증)와 불안장애로 인해 여러 정신과를 전전했습니다. 2017년 자신에게 맞는 병원을 찾아 약물치료와 상담치료를 병행하며 글쓰기를 통해 내면을 표현하기 시작했죠. 가장 좋아하는 음식으로 떡볶이를 꼽았으며, 책 읽기와 글쓰기를 삶의 버팀목으로 삼았습니다. 또한 교통사고로 하반신 장애를 입은 개 '자람'과 결연을 맺어 동물 보호 활동에도 관심을 보였습니다.

대표작 및 경력

죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (2018년 출간): 작가의 정신과 상담 녹취록과 일기 형식을 결합한 에세이로, 12주간의 치료 과정을 통해 우울감과 불안을 다룹니다. 국내에서 50만 부 이상 판매되었으며, 전 세계 25개국에 번역 출간되어 100만 부 돌파를 기록했습니다. 영국에서는 출간 6개월 만에 10만 부 판매를 달성하며 '해리 포터' 출판사인 블룸즈버리에서 한국 에세이로는 처음으로 판권을 인수했습니다. 제목의 '떡볶이'는 작가의 일상적 위로를 상징하며, 보편적인 공감을 불러일으켰습니다. 이 책은 정신건강에 대한 편견을 깨는 데 기여하며, 정신과 전문의들의 추천을 받았고, 드라마화도 확정되었습니다.

죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 2 (2020년 출간): 속편으로, 치료 과정의 후속 이야기를 다루며 베스트셀러가 되었습니다.

기타 작품: 『쓰고 싶다 쓰고 싶지 않다』(공저), 『영롱보다 몽롱』(공저), 『나만큼 널 사랑할 인간은 없을 것 같아』(공저), 『다름 아닌 사랑과 자유』(공저) 등. 주로 에세이와 공저 형식으로, 일상과 정신건강을 주제로 합니다.

작가의 글은 '겉으로는 멀쩡하지만 속은 곪아 있는' 사람들의 감정을 세밀하게 포착해, 독자들에게 위로와 공감을 선사했습니다. 특히 자가출판에서 시작해 기성 출판으로 성공한 사례로 자주 언급되며, 글쓰기 열정을 가진 이들에게 영감을 주었으나, 이로 인한 자가출판 시장의 오용 논란도 있었습니다.

최근 소식

안타깝게도 2025년 10월 16일, 백세희 작가는 35세의 나이로 별세했습니다. 한국장기조직기증원에 따르면, 뇌사 상태에서 심장, 폐, 간, 양쪽 신장을 기증해 5명의 생명을 구했습니다. 이는 작가의 삶과 글에서 드러난 따뜻함과 나눔의 정신을 상기시키는 마지막 선물이었습니다. 작가의 인스타그램과 팬들은 그녀의 작품이 남긴 위로의 메시지를 기리며 추모하고 있습니다.

백세희 작가의 글은 여전히 많은 이들에게 "죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어"라는 복잡한 감정을 공유하며, 살아가는 용기를 줍니다. 더 자세한 내용은 작품을 읽어보시면 좋을 것 같아요.

