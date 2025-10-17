ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/17 10:27
박수형 기자
◇ 실장급 파견
▲ 국가인공지능전략위원회 지원단장 송상훈
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
