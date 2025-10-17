[인사] 과학기술정보통신부

◇ 실장급 파견

▲ 국가인공지능전략위원회 지원단장 송상훈

